口罩令取消｜3月1日起室內室外毋須戴口罩　網民反擔心3件事

【口罩令／香港／取消／解除】新冠肺炎疫情下維持2年多、長達950多天的口罩令，終於取消。特首李家超周二（2月28日）宣布，周三（3月1日）取消口罩令，包括室內、室外、乘搭公共交通工具等，市民均毋須再佩戴口罩。

消息一出引來網民熱議，不少人對取消口罩令消息感到鼓舞，「終於出街唔使戴口罩！」、「等咗好耐喇」；但也有大批網認為政府後知後覺「慢人一步」，「全世界最遲撤口罩令嘅地方！」、「香港世尾」。另有網民擔心3件事，包括家中大量口罩如何處理、取消口罩後病菌恐更易傳播，以及會有更多人在街上吸煙，「好驚…」、「又周街煙味啦！」，有網民明言會繼續戴口罩。



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維持2年多的口罩令終於取消。（夏家朗攝）

口罩令措施由2020年7月15日實施至今已長達2年多，任何人違反佩戴口罩的法例規定即屬犯罪，一經定罪最高可處第三級罰款（10,000 元），或可藉繳付定額罰款5,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。政府周二（2月28日）宣布，周三（3月1日）取消口罩令，包括室內、室外、乘搭公共交通工具等，市民均毋須再佩戴口罩。

撤消口罩令消息一出即引來網民熱議，不少人對取消口罩令消息感到鼓舞，「終於出街唔使戴口罩！」、「等咗好耐喇」、「真正復常」、「做得好」。但也有大批網民指摘政府後知後覺，認為應即時取消口罩令，「仲喺度慢慢嚟！」、「全世界最遲嘅地方！」、「香港世尾」、「慢三拍」、「成日執輸過人！」、「落後人幾個月，而家先後知後覺，輸晒」。

▼2月27日 口罩令下的市況▼



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不過，口罩令取消後，網民出現「另類擔心」，急問家中囤積的口罩不知如何處理，「下！屋企仲有好多盒口罩點算呀？」、「口罩舖要執笠了」、「剛買了口罩，可否CUT單…」；另外兩重憂慮是取消口罩令後病菌更易傳播，以及會有更多人在街上吸煙，「好驚…」、「希望勁嘢新病毒不出現…」、「又周街煙味啦！」。

有網民指過去3年已習慣戴口罩，稱因此沒有傷風感冒，「無中過招，而且3年無病過，唔使睇醫生」，因此明言會繼續戴口罩，「都會繼續戴（口罩），咁樣感冒菌都少啲、唔通掉晒佢（口罩）」。另有網民關注取消口罩令後，日後戴口罩會否誤墮《禁蒙面法》法網，但有人認為是過慮。