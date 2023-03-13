疫下三成基層家庭收入減　四成不快樂　認為今年生活會更好只有…

疫情下不少市民生活艱難，基層家庭更甚。團體「基層願景」早前發布調查，發現有30.5%受訪基層家庭去年收入減少，52.2%收入不變，但考慮到物價通脹，即收入變相減少。數據顯示，接近半數家庭月入不多於1.5萬元，不少人表示食物、子女補習等開支增加，逾四成人感到不快樂，另外只有約四成人認為今年生活會變好。



疫下逾四成基層家庭感到不快樂，另外只有約四成人認為今年生活會變好。（資料圖片）

基層家庭眾多日常開支中，租金通常佔最大部分。據《2022年基層市民生活狀況調查報告》，去年大部分受訪家庭的租金開支介乎4,001-7,000元（44.5%）。其中每月收入為10,001至15,000元的家庭中，超過五成表示每月租金開支超過5,000元，佔收入比例接近一半。另外有達32.5%受訪者表示業主去年曾加租、64.9%租金不變、減租僅2.6%，

至於食物開支方面，報告指，雖然達三成受訪者都表示去年家庭收入減少，但有多達65%受訪者表示食物開支上升，普遍增加751至1,000元，主要原因是食物物價上漲。

報告特別提及基層家庭照顧子女的負擔，指出不少受訪家庭即使收入下降，都不願意影響子女的生活質素，對於多子女家庭來說，壓力就更加明顯。調查指，近四分一有子女受訪家庭月均花逾5,000元於子女身上，更有多達72.6%人表示開支按年上升，主要見於子女補習班等功課學習支援開支、飲食開支及興趣班開支增加。

疫情令基層市民生活雪上加霜，調查中有逾四成人表示自己目前不快樂，逾半人認為去年生活變差，而展望未來，只有不足四成人認為今年生活會變好。

以上調查於今年2月1日至15日以網上問卷形式進行，共收集到871份有效回答。

