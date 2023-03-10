YouTube本地MV排行榜　姜濤排第九　Beyond及這樂隊上榜歌最多

去年4月份，樂隊Beyond經典歌曲《海闊天空》在YouTube播放量達1億次，成首支破億的本地音樂影片（MV），至今仍然位居榜首。另有多首近年作品擠入廣東歌播放量前20位，例如姜濤2021年推出《Dear My Friend,》，觀看次數已達2218萬，排行第九，即看觀看次數最多的本地音樂影片完整名單！



根據YouTube資料，至今最多人觀看的廣東歌音樂影片是Beyond的《海闊天空》，由2011年影片上載起計，截至2023年3月7日，觀看量達1.1億萬次。第二位及第三位則是鄧紫棋2014年翻唱的《喜歡你》和Beyond 1991年演唱會版本的《光輝歲月》，3首原曲皆是Beyond作品。

在觀看次數最多的前20首廣東歌中，上榜的近3年作品有姜濤《Dear My Friend,》和《蒙着嘴說愛你》、張天賦《記憶棉》，以及呂爵安《E先生連環不幸事件》，觀看次數超過2000萬次，排行第9至20位之間。

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演唱者方面，上榜歌中有3首屬Dear Jane作品，Beyond有兩首，姜濤亦有兩首。其他歌手包括林奕匡、吳若希、陳奕迅等人，大部分發布年份為2012至2014年間。