YouTube音樂榜｜全球最高觀看量《Baby Shark Dance》勁到咁！

近年市面上有不同音樂串流平台，但YouTube仍是全球主要音樂平台之一。比較YouTube上各類音樂影片，2015年韓國的《Baby Shark Dance》是全球觀放量最高的音樂影片，至今達123億次，超越西班牙語歌曲《Despacito》，以下逐一看YouTube全球及中日韓各大排行榜！



根據YouTube資料，現時全球觀看量最高的音樂影片是韓國兒童教育娛樂公司碰碰狐推出的《Baby Shark Dance》，截至3月8日下午5時，觀看量達123.7億次。在全球十大觀看量最高的音樂影片中，兒歌佔6首。

第二位則是2017年波多黎各歌手路易斯·馮西主唱的西班牙語歌曲《Despacito》，至今播放量達80億次，是流行音樂中最高。

華語

先看華語歌曲，歌手鄧紫棋2016年《光年之外》觀看次數最多，達2.63億次，其次是周杰倫的《告白氣球》達2.41億次及周興哲的《你，好不好？》達1.99億次，兩首歌同樣是2016年推出。

日語

日語歌曲方面，米津玄師的上榜歌曲最多，佔十大日語音樂影片中的3個席位，其中2018年推出、日劇《非自然死亡》的主題曲《Lemon》的音樂影片觀看次數達7.8億次，是日本國內觀看次數最多的影片之一。

韓語

至於韓國流行音樂（K-Pop），2012年韓國男歌手PSY的《Gangnam Style 》（江南Style）推出後迅速引起全球熱議，至今觀看次數達47億次，排全球第11位，是亞洲區第一。至於其餘觀看次數最多的音樂影片分別由BLACKPINK及防彈少年團（BTS）佔據。