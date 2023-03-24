港5年減25萬青年人　薪金跑輸、高職比例跌　年輕人發展有多難？

本屆政府將青年發展列為重點工作之一，更制定《青年發展藍圖》訂明今後工作方向，不過統計顯示本港青年發展或面臨不少挑戰：先是青年人口持續萎縮，2016至2021年間更大減25萬人至148萬人；此外，雖然青年教育水平明顯提升，但擔任高級職務的比例卻倒退，收入增幅亦「跑輸」整體人口。而在置業困難的大環境下，25至34歲青年與父母同住的比例升至新高！



2016至2021年間，香港青年人大減25萬人至148萬人。（資料圖片）

統計處早前發表「2021人口普查青年主題報告」，指出由於本港生育率持續下降，15至34歲青年人口（不包括外籍家庭傭工）於過去30年亦持續減少，其中於2016至2021年的五年間，青年人口更大減25.3萬人至148萬人，跌幅創紀錄高達3.1%。青年佔整體人口比例亦跌至新低，由1991年約35%降至2021年的21%。

適齡學生人數下跌，學額的競爭程度亦稍減。數據顯示，青年教育程度近年大有改善，擁專上教育程度的青年佔比由2011年46.5%大幅升至2021年的62%。雖然如此，青年人口任職高級職位、即經理級職位的比例卻由2016年的6.5%稍降至2021年的6.2%。至於任職專業人員（如醫生、教職員等）及輔助專業人員（如護士、法律文員等）的比例均見上升，分別達16.7%及27.5%。

而青年人工的增長亦「跑輸」整體人口，翻查資料，本港整體就業人口收入中位數由2016年的15,000元上升25.8%至19,500元，而青年就業收入中位數由2016年15,000元僅上升23.3%至18,500元，較整體水平少1,000元。

香港樓價貴，一般家庭都難以負擔置業成本，更何況是初出茅廬的年輕人，他們當中有不少人即使已畢業或就業，卻仍需與住在父母家中。統計處數據顯示，25至34歲的青年人口中，與父母同住的比例由2011年的56.4%升至2021年63.7%。

至於全港哪一區最多青年人？按人數計，以屯門（10.2萬人）、沙田（9.3萬人）及將軍澳（8.8萬人）最多。若以青年佔區內人口比例計，則以天水圍（27.6%）、東涌（25.9%）及粉嶺/上水/古洞（23.1%）的相關比例較高。