牙醫荒│政府擬推牙科生「綁公營3年」　數據揭公僕受惠街症少到咁

牙醫人手不足，港府擬修訂《牙醫註冊條例》，包括建議要求本地牙科畢業生註冊前須於公營醫療機構實習1年，以及要求本地培訓的非專科牙醫，須在公營機構服務2年等，即至少要在公營系統服務3年才執業。有意見指，除了牙醫人手不足，政府牙科服務向公務員傾斜，若不改變服務比例，一般市民仍難受惠。

到底本港牙醫有多短缺、人手比例與其他發達經濟體相差多遠？公私營執業分布如何？公營牙科診所又有多大程度服務到公眾？以下一一話你知！



基層巿民對公營牙科服務需求殷切。（資料圖片）

現時本港有約2,500名居港註冊牙醫，據2021年公布的《醫療人力規劃和推算》，本港2020年牙醫短缺估算達150名全職人員，預計情況將持續至2040年方扭轉。

而按人口比例計，本港每萬人口中，只有3.8名牙醫，於一眾發達經濟體中屬偏低，遠低於日本（每萬人口8.3名）、韓國（每萬人口5.2名）、以色列（每萬人口8.6名）等。

本港公共牙科服務不足，政府有意增加牙醫註冊要求，包括要求於公營機構實習1年及服務2年。而統計亦顯示，本港牙醫大部分於私營機構執業，比例超過七成，只有不足三分之一於公營機構就業，加上近年公營系統牙醫離職人數上升，亦加劇人手短缺情況。

去年6月屯門有不少街坊通宵輪候免費政府牙醫街症，情況令人關注。（facebook群組「屯門友」）

有意見指，僅以服務年期「綑綁」牙醫，無助改善公共牙科服務不足情況，因現時資源過於傾向公務員。例如衞生署轄下40間牙科診所均主要面向公務員，僅11間提供街症，於全港18區中分布亦不均，僅覆蓋10區，並且每間診所每星期分別只提供一至兩節街症公眾服務，每節名額僅30多至80多個，不時會出現市民通宵輪候的情況。

政府去年對牙科診街症推出「初步登記」安排，合資格市民可於診所提供服務當日午夜12時起初步登記，早上才須於原定派籌時間返回診所正式取籌和正式登記，免通宵排隊，但牙醫街症完全未能滿足市民需求。

服務總人次方面，以2021年為例，公務員及合資格人士服務量逾70萬人次，公眾人士僅約2.8萬人次，佔比只有約3.7%，可謂杯水車薪。

事實上，政府現行的牙科政策著重宣傳、預防教育，藉以改善口腔健康及預防牙患，至於面向公眾的服務僅包括緊急止痛及脫牙、為有特別需要的人群提供牙科護理服務等，整體市場仍由私營主導。

衞生署牙科診所街症服務名額少，不時會出現市民通宵輪候的情況。（資料圖片）

而私營牙科診所收費不低，基層市民未必能負擔，甚至會因經濟壓力而忽視牙齒健康。有調查指，本港基層長者完全失去牙齒比例達13%、高達八成基層兒童有牙患，兩組數字均遠高於整體人口情況，情況堪憂。

另外，社會一直有聲音要求增加培訓牙齒衞生員等牙科輔助人員，以分擔牙醫工作量，並為基層提供更多資助牙科服務。至2020年底，本港有497名登記牙齒衞生員，當中逾九成於私營界別服務。