預算案2023｜15歲以上港人四成患長期病　患病率升醫療開支逾千億

本港人口老化加劇，醫療負擔日益加重。衞生署估算，現時全港有逾四成15歲或以上人口（下同，除特別註明）患有慢性疾病，其中糖尿病、癌症的患病率均明顯上升。現時至少有142萬名慢性病患者於公營醫療系統接受跟進，政府衞生經常支出飆升至一年逾千億元！即看本港人均醫療成本、政府有哪些免費或資助慢性病篩查計劃。



據衞生署《2020-2022年度人口健康調查報告》，全港有約266萬人患有一種或以上慢性疾病，較上一次調查（2014/15年度）256萬人增約10萬人，慢性病患者佔15歲或以上人口比例由39.6%升至43.2%。常見的慢性疾，病高血壓患病率由17.8%升至19.5%，血膽固醇過高升至15%，糖尿病升至6.9%，而被喻為「頭號殺手」的癌症患病率亦升至2.4%。

慢性疾病除了影響患者生活質素，亦對公共醫療系統構成壓力。調查顯示，現時約64%、173萬名慢性疾病患者需接受醫療跟進，當中至少142萬人於公營醫療機構就醫。

醫療成本方面，據立法會財委會文件，2021/22年度醫管局住院病人每日人均醫療成本預算達6,480元，至於主要為慢性疾病患者提供醫療跟進的專科門診，人均診症成本亦達1,490元。

人口老化浪潮下，政府用於衞生範疇的經常開支不繼增加，2022/23年預計超過1200億元，相當於同期本地生產總值的比例亦升穿4%。

政府近年推出多項疾病篩查免費或資助服務，如「大腸癌篩查計劃」資助50至75歲居民免費接受大便隱血測試，以及按情況附加的資助大腸鏡檢查。此外於「子宮頸普查計劃」下，25歲或以上婦女可於衞生署母嬰健康院、非政府機構、私家醫生等接受檢查，其中健康院每次檢查收費可低至100元。至於2021年9月推出的「乳癌篩查先導計劃」下，合資格婦女可接受每次225元的乳房X光造影檢查。上圖可見，近年相關疾病篩查覆蓋率均見上升。