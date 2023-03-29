牙科私營主導基層牙患無錢醫　四成長者牙痛難寐　八成貧童有蛀牙

牙痛慘過大病，但現時本港公營醫療系統並未完全納入牙科服務，牙科護理及治療仍由私營市場主導，高昂費用令基層市民難以負擔，甚至長期忽視牙齒問題。有調查指基層長者及兒童的牙齒健康情況，均遠較整體人口差，加劇健康不平等情況。至於現時政府為提供基層人群的牙科資源，包括牙科保健、長者醫療券等，又是否足以應付需求？



政府現行的牙科政策著重牙齒護理的宣傳和教育，另外透過特定措施照顧有需要人群，以及於其中11間衞生署牙科診所中提供公眾服務。（資料圖片）

衞生署每10年會進行一次口腔健康調查，最近一份調查報告（2011年）顯示，本港35至44歲成人蛀牙比例較前一次調查微跌，由97.5%下跌至96.1%，不過有口臭、牙齦出血、牙齒冷熱敏感等症狀的比例均上升。

政府現行的牙科政策着重牙齒護理的宣傳和教育，而值得注意的是，市民面對牙齦出血、牙齒鬆動等症狀，而沒有求醫或處理的情況較此前更為普遍，反映大眾對口腔健康的重視程度或有所退步，不過最新一次調查於2021年進行，結果尚未公布，未知近年情況是否改善。

牙科治療方面則由私營市場主導，政府則透過特定措施照顧有需要人群，以及於其中11間衞生署牙科診所中提供公眾服務，不過服務量相當有限，僅於特定時間開放少量名額，且各區分布不均，診所外不時可見輪候人龍。

私營牙科診所雖可滿足大部分市場需求，但基層市民卻難負擔相關費用，甚至會因經濟壓力而長期忽視牙齒問題。（資料圖片）

而私營牙科診所雖可滿足大部分市場需求，但基層市民卻難負擔相關費用，甚至會因經濟壓力而長期忽視牙齒問題。香港社區組織協會2021年曾進行調查，發現基層長者中，完全失去牙齒的比例高達13%，較整體長者中約5.6%的水平高出一倍。更甚者，是有多達46%基層長者，曾有牙痛至影響睡眠的情況，惟當中多達七成未有求診，主要原因是未能負擔費用等。

現時政府為基層長者提供的牙科服務包括長者醫療券、長者牙科外展服務計劃、關愛基金相關資助、綜援牙科治療費用津貼等。其中以長者醫療券覆蓋人群最廣，翻查資料，2021年計劃下長者申領牙科資助一年逾30萬次，而平均資助金額為1,153元。醫療券原意之一，是鼓勵長者使用私營醫療服務，不過一年資助上限僅2,500元，不足以負擔一些複雜的牙科治療。至於津貼金額較高的關愛基金雖可為長者提供鑲配假牙、杜牙根等治療，不過只限長者生活津貼領取人申領。

基層兒童牙齒問題亦不容忽視，社協另一項調查發現，逾八成6歲或以下貧窮兒童患有牙患，人均有4隻問題牙齒；調查中逾六成5歲兒童有4隻以上蛀牙，較全港5歲兒童約26%的相關比例為高。

衞生署一直推行學童牙科保健服務，不過對象僅包括小學生，而對於幼稚園學生、中學生等，則以預防教育為主。社協調查顯示，基層幼童刷牙頻繁程度普遍較低，亦較少使用牙膏，同時家長稍欠牙齒護理知識、部分人會因經濟困難而甚少為子女安排口腔檢查等。社協建議將學童牙科保健服務範圍擴闊至幼稚園及中學，以及設立牙科醫療券支援貧困兒童等。

醫衞局局長盧寵茂早前於電視訪問中表示，對於有意見提倡將學童牙科保健服務擴展至幼稚園及中學，政府會作出檢討。