醫院事故｜小型改善工程130億撥款已用97%　4張圖看工程開支分布

近月本港公立醫院設施屢生事故，繼今年2月18日聯合醫院手術室一盞手術燈掉落後，至今醫院管理局共公布逾20宗設施安全事故。醫院設施日漸老化，醫管局2013年獲立法會一次過撥款130億元進行小型工程，為期約10年，即接近完結，究竟最新款額使用情況如何？哪間醫院進行過最多工程？



截至3月23日，醫管局今年共公布24宗設施事故，其中包括5宗假天花掉落，3宗屬屯門醫院。另外多間醫院亦發生石屎掉落、洗手間燈罩掉落、電路板故障、滲水等事故，大部分未有人受傷，惟3月19日聯合醫院矯形及創傷外科病房有重約合共750克的浴簾桿連同浴簾掉落，擊中一名女病人及病房助理，病人輕傷。

立法會財委會在2013年12月通過向醫管局一次過撥款130億元，由2014/15年度起約10年進行小型工程項目，以改善日漸老化的設施的狀況和環境，並提升服務量，配合其他興建新醫院或翻新醫院等大型工程。截至2023/24年度，撥款連同最新預測從投資所獲得的利息共有152億元，累積開支已達147億元，佔總額約97%。

每項工程的費用上限為7,500萬元，工程主要分為5類，包括設施修復計劃、服務量提升計劃、安全機電計劃、加強人人暢道通行計劃，以及其他定期維修或小型工程及主要工程計劃的預備工作。截至2021/22年度，主要涉及病房翻新工程的設施修復計劃實際開支佔約四分之一。

撥款用於各大醫院、門診診所、醫管局大樓及醫管局轄下其他設施。按醫院比較，屯門醫院的小型工程最多，共有120項，開支達2.96億元，其次是威爾斯親王醫院，87項工程共花2.82億元。

2017年審計署針對醫管局對公營醫院工程項目管理的報告指出，未經規劃的小型工程項目比例偏高，需要加強小型工程項目的規劃工作。據醫管局的內部指引，在一個財政年度開展的新增小型工程項目，須有最少90%的項目是已規劃的工程項目。

2018/19年度至2023/24年度期間，每年開展的繼續進行主要項目及按計劃在該年度進行的新項目佔73%至78%，新獲准的工程則平均佔24%。