ChatGPT｜網民最擔心工作被取代　消費者對AI客服接受程度點？

人工智能聊天機器人ChatGPT近日成全球熱話，愈來愈多個人及機構開始應用在日常生活到工作中。源大數據針對香港巿場推廣從業員與消費者進行問卷調查，並收集今年首3個月的網絡數據，發現逾六成人表示曾使用生成式人工智能，即看網民怎樣看此技術！



源大數據針對香港巿場推廣從業員與消費者進行問卷調查，並透過大數據分析平台xMiner提供技術及數據支援，分析了2023年1月1日到3月12日在 Facebook、Instagram、YouTube、討論區、新聞等平台，來自香港超過 5,700 篇貼文及留言。

問卷結果顯示，66%受訪者表示曾使用生成式人工智能，當中逾78%表示非常實用或實用，普遍肯定生成式人工智能的功用。

按用途比較，最多受訪者認同生成式人工智能最有效「快速搜集資料，提供營銷創意」，以及「減少編寫文章時間」，兩項百分比均達75%。除生成內容外，亦分別有69%及68%受訪者選擇用作「處理及分析顧客數據」以及「社交聆聽及發掘社會熱話」。

不少人對人工智能的發展和應用有憂慮，網絡數據顯示最多網民憂慮「人類工作被取代」，達49%，而問卷結果則顯示最多人憂慮「虛假資訊」和「準確度不足」，達67%。

至於在消費者角度，調查指逾半消費者仍較希望由真人回答問題，選擇人工智能聊天機械人則有4.7%，約39.6%認為兩者皆可，調查指可見受訪者對人工智能聊天機械人的接受程度也不低。