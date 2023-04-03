復常｜2月機場旅客按年飆24倍　未及疫前四成　新加坡領先幾多？

隨着疫情後旅遊限制放寬，機場航班逐步「復常」。機場管理局公布，2月抵港及離港旅客量達210萬人次，按年飆升約24倍；飛機升降量達1.6萬架次，按年升95.7%。惟與疫情前相比，旅客量恢復尚不足四成、飛機升降量僅恢復約五成。早於香港放寬入境管制的新加坡，2月旅客及航班起降量均已達疫前同期八成或以上，復甦步伐暫較香港快。



據機管局數據，2月客運航班10,980架次，按年升逾290%；貨運航班4,780架次，按年跌9.5%。與疫情前2018年2月數字作比較，客運航班起降量只及疫前約2.8萬架次的39%，貨運航班起降量則上升近35%。

機場管理局公布，2月抵港及離港旅客量達210萬人次，按年飆升約24倍。（機管局網站圖片）

旅客量方面，機管局表示，2月各類旅客的人數按年均大幅上升，以本港居民增長最為顯著，並以往來東南亞及日本的旅客量升幅最強勁。

港府大力推動旅遊業復甦，更推出「Hello Hong Kong（你好，香港！）」吸引各地旅客。而2月數字顯示，抵港旅客量升至110.5萬，暫只及2018年同期約288.4萬人次的38%，預料隨著連串活動展開，旅客量會進一步上升。至於2月約214.6萬人次的總旅客量，則約為疫前同期約580.2萬人次的37%。

新加坡方面，樟宜機場2月整體旅客量達到400.3萬人次，已恢復至2018年同期約493.2萬人次的81.2%，航班起降量亦已達疫前85%，目前復甦步伐較香港快。