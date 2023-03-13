奧斯卡｜楊紫瓊奪影后網民最想知1件事！關繼威搜尋熱度超影帝

【楊紫瓊／奧斯卡金像獎／最佳女主角】華裔演員楊紫瓊（Michelle Yeoh）憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once／媽的多重宇宙／天馬行空，下稱《奇異女俠》），奪得第95屆奧斯卡金像獎最佳女主角，是首位獲得最佳女主角獎的華人演員。而《奇異女俠》亦拿下最佳電影，共橫掃七個獎項。

楊紫瓊致謝時特別提到：「多謝香港電影，讓我站在這個巨人的肩膊上。」隨即引來網民熱搜她與香港電影的淵源、她的演藝生涯等。至於同樣憑《奇異女俠》得獎的關繼威（Ke Huy Quan）亦一同上榜，其熱門程度更超過今屆影帝班頓費沙（Brendan Fraser）。



本港搜尋數據顯示，今屆奧斯卡最佳男主角班頓費沙、最佳女主角楊紫瓊、最佳男配角關繼威、最佳女配角珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）中，香港網民尤其關注楊紫瓊，其次是同樣憑《奇異女俠》得獎的關繼威，其最近一天的平均搜尋熱度比最佳男主角獎項得主班頓費沙還要高。

其中影后楊紫瓊致謝時特別提到：「多謝香港電影，讓我站在這個巨人的肩膊上。」隨即令網民熱搜她與香港電影的淵源，以及她的演藝生涯等，「楊紫瓊 香港」亦成為熱搜。

翻查資料，楊紫瓊出生於馬來西亞霹靂州怡保市，年少時曾是芭蕾舞舞蹈員，她於1983年參加「馬來西亞小姐」競賽並奪得冠軍，翌年便獲邀到香港拍攝廣告片，並因此有機會拍攝港產片，她其後更憑《皇家師姐》獲得香港首席武打女星的稱號。

至於比較多地網民對楊紫瓊獲獎的關注程度（即同一時段內「楊紫瓊」查詢量佔當地總查詢的比例），以楊的出生地馬來西亞最高，其次是新加坡、泰國、香港等。