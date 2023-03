奧斯卡｜楊紫瓊奪影后網民最想知1件事！關繼威搜尋熱度超影帝

【楊紫瓊/奧斯卡金像獎/最佳女主角】華裔演員楊紫瓊(Michelle Yeoh)憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/媽的多重宇宙/天馬行空,下稱《奇異女俠》),奪得第95屆奧斯卡金像獎最佳女主角,是首位獲得最佳女主角獎的華人演員。而《奇異女俠》亦拿下最佳電影,共橫掃七個獎項。

楊紫瓊致謝時特別提到:「多謝香港電影,讓我站在這個巨人的肩膊上。」隨即引來網民熱搜她與香港電影的淵源、她的演藝生涯等。至於同樣憑《奇異女俠》得獎的關繼威(Ke Huy Quan)亦一同上榜,其熱門程度更超過今屆影帝班頓費沙(Brendan Fraser)。



本港搜尋數據顯示,今屆奧斯卡最佳男主角班頓費沙、最佳女主角楊紫瓊、最佳男配角關繼威、最佳女配角珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)中,香港網民尤其關注楊紫瓊,其次是同樣憑《奇異女俠》得獎的關繼威,其最近一天的平均搜尋熱度比最佳男主角獎項得主班頓費沙還要高。

翻查資料,楊紫瓊出生於馬來西亞霹靂州怡保市,年少時曾是芭蕾舞舞蹈員,她於1983年參加「馬來西亞小姐」競賽並奪得冠軍,翌年便獲邀到香港拍攝廣告片,並因此有機會拍攝港產片,她其後更憑《皇家師姐》獲得香港首席武打女星的稱號。

至於比較多地網民對楊紫瓊獲獎的關注程度(即同一時段內「楊紫瓊」查詢量佔當地總查詢的比例),以楊的出生地馬來西亞最高,其次是新加坡、泰國、香港等。