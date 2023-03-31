內地團｜數據揭呢幾區都受影響　網民點出癥結係呢樣！籲避免標籤

【內地團 / 紅磡 / 土瓜灣 / 嘉樂軒】近期內地團聚集在紅磡、土瓜灣等地，大批人流對附近居民造成影響，引起社會關注。近日本港社交媒體相關討論急增，焦點落在旅行團街道擠逼、阻塞交通等，數據更顯示有更多地區開始受影響！



有網民同情受影響居民，認為業界應考慮區內承載能力，避免將旅行團集中於同一地點；另有人指出旅遊業界應尋求改變，開拓更多深度遊和高質旅遊團，才有助本港旅遊業長遠發展。



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本文分析3月23日至29日的網上相關帖文，包括Facebook、Instagram和討論區，合共337則主帖及逾9,500則回帖。結果顯示，內地團討論於3月29日創近日新高，相信與業界和旅遊業監管局開會後承落推出三大改善措施有關。

三大改善措施包括：餐廳實行內地團預約制、用膳時間至少30分鐘，以及食肆必須派員協助人流管制，避免旅行團在街上聚集。措施推出後，土瓜灣擠逼問題已見改善。

從網絡上正負面內容比例可見，早前周末期間有關內地團的討論負面居多，關注焦點包括土瓜灣遊客逼爆，以及有報導指部分內地遊客來港後被逼購物等。數據顯示，網絡討論近日回歸理性，以中立內容佔多數，主要關注三大改善措施是否奏效、平價團是否過多等。

不少網民同情受影響居民，指出平價旅行團過多，加上景點和用餐地點過於集中，「香港係美食天堂，但只係得一個食堂」。有網民指出，低價團本是訪港旅客選擇之一，並非問題所在，關鍵在於「同一時間太多人到同一個地方，是接待容量的問題」，認為不必過度標籤。

有人認為，早前出現旅行團「立食」用餐、「光速用餐」等情況，正正反映旅行社安排不周。亦有人提出業界應開拓更多深度遊、「高質團」方有助長遠發展。

地點關注熱度方面，自然是土瓜灣和紅磡最高。事實上，現時經旅遊業監管局註冊、可接待入境團的12間商店中，有9間都位於土瓜灣和紅磡一帶。除此之外，網上亦開始出現關於淺水灣、鑽石山、慈雲山包括富山邨、東涌等地的內地團討論，顯示受影響範圍或擴大。