人口老化｜港人年齡中位數達4x歲　黃大仙區平均「入五」最老

近年本港人口持續下跌，惟65歲及以上長者人口繼續上升，港人年齡中位數達46歲，人口老化問題加劇。政府統計處早前發表《2022年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》報告，指黃大仙區年齡中位數達50歲，冠絕全港。18區中，北區長者人口增最多，其次是大埔和西貢。



2022年港人年齡中位數已升至46歲，其中，各年齡層人口改變，65歲及以上人口按年增5.6%，其餘年齡層則下跌約1%至4%，越年輕的人口下跌越多。

按地區比較，向來長者比例高的黃大仙區年齡中位數已達50歲，為全港最高，其次是東區，達49歲，以及南區和觀塘區，達48歲。

至於最年輕的地區則是離島、元朗和油尖旺，分別為42歲、44歲和44歲。

本港人口老化問題持續，一年間長者人口增最多的地區是沙田、北區和元朗。以按年增幅比較，2022年北區65歲及以上人口較2021年增近15%，大幅超越其他地區。

近年部分巿民遷入北區，北區人口呈上升趨勢，長者人口亦明顯增加。而比較各區年齡中位數，本身長者佔比較高的地區，例如黃大仙區、東區、觀塘區等地區的長者人口增長相較低。