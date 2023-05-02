香港生育率全球最低　25-29歲港女已婚不足20%　初婚年齡升破30歲

聯合國人口基金會發布《2023年世界人口狀況》，香港生育率全球最低，每名婦女平均只生育0.8名子女，低於韓國、新加坡、澳門等。而統計處早前一篇專題文章就曾分析，本港生育率持續下跌有6大原因，包括遲婚、獨身比例增、離婚率急升等。數據顯示，本港25至29歲女性已婚比例不足兩成，初婚年齡中位數更升穿「3字頭」！



據統計處今年2月發布的《1991年至2021年香港生育趨勢》，本港由1991年每千名女性人口（不包括外籍家庭傭工，下同）有1,281名出生嬰兒，跌至2021年每千名女性僅有772名出生嬰兒，與世代更替水平，即每千名女性2,100名出生嬰兒的距離進一步拉遠。

統計處分析，造成現時情況原因，包括有本港女性傾向遲婚，縮短生育時期、女性獨身情況增加，以及離婚率上升等。

生育率低迷是不少發達地區普遍現象，近年本港社會亦有不少意見要求政府推行更多鼓勵生育措施，而本年度《財政預算案》中，提出由2023/24年度起，提高子女及初生子女免稅額至13萬港元。