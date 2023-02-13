抗疫開支比併│港花逾6000億元較粵多2.8倍　同新加坡比較多定少？

疫情三年，港府用於抗疫及紓困的財政支出預算超過6,000億元，較鄰近的廣東省約1,708億元的開支高出2.8倍！而按人均數字比較，每名港人支出8.9萬元公帑，遠遠超過廣東人均約1,300元，原因是一項計法大不同！至於和其他地方比較，香港抗疫支出算多定少？



翻查政府文件，過去3年六次防疫抗疫基金、防疫抗疫基金督導委員會批出項目、3份預算案抗疫紓困措施、醫管局額外撥款等，合計涉及約6,494億元公帑（註：均為預算數字）。而廣東省財政廳亦於上月公布，3年用於疫情防控資金約1,468億元人民幣（約1,708億港元）。

本港抗疫開支規模是廣東省的約3.8倍，一大原因是粵財政廳的數據僅計及直接抗疫開支。參考2020年的防控資金使用情況，相關支出包括保障防控物資供給、核酸排查、發燒門診篩查費用及患者求治費用補貼等。

至於本港除了醫管局撥款、檢測、隔離設施等抗疫直接支出，還包括達5,400多億元、佔比超過八成的紓困補貼開支。

其他地方方面，新加坡一年人均抗疫開支約6,400新加坡元（約3.7萬港元），英國疫情首年人均相關開支高達6,116英鎊（約5.8萬港元）。比較之下，本港一年人均約3萬元開支相對算低。不過各地數據統計年份不同，如英國統計僅覆蓋2020至2021年疫情最嚴重時期，得出數字或較多年平均水平偏高。