比較3年MIRROR聲勢　首4月總量跌咁多！姜濤、Anson Lo哪位跑出？

MIRROR近日再次掀起熱話，紅館演唱會墜屏事故過去9個多月，主辦單位MakerVille日前（2日）公布補場安排，將於2024年1月在亞洲國際博覽館舉行。加上早前4月30日成員姜濤生日，以及同日盧瀚霆（Anson Lo）出席活動，吸引大批粉絲支持，引起網民關注。究竟當日兩位成員的網上反應如何？與往年比較，MIRROR今年首4個月的聲勢又如何？



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以上分析4月27日至5月3日與姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）及MIRROR相關的網上帖文，包括Facebook、Instagram及討論區，合共2775則主帖及約7.2萬則回帖，結果顯示4月30日當天姜濤相關的帖文整體熱度值較高，其中大部份來自Facebook。

比較4月30日前後的網上討論，姜濤相關的帖文熱度較高，主要關於當日「姜糖（姜濤支持者）」聚集於銅鑼灣為偶像慶祝生日情況，包括上午慈善步行，以及下午全港免費乘搭電車活動。而同日亦有大量「神徒（盧瀚霆支持者）」於沙田馬場應援「教主」，但整體熱度相對較少。

二人活動帶動組合的網絡聲勢，若與往年比較，今年4月30日姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）及MIRROR合計的帖文熱度較去年低11%，但較2021年4月30日高。而今年4月30日後的網絡熱度亦因Makerville在5月2日宣布演唱會補場後回升，較過去兩年高。

不過，縱觀MIRROR近三年的網上聲勢，單比較首四個月聲量，2021年的累積聲量高達1.3萬，2022年及2023年則分別為1.26萬及1.25萬，明顯下跌。