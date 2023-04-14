電影金像獎2023｜《正義迴廊》熱度高　《阿媽有咗第二個》多正評

第41香港電影金像獎頒獎典禮將於周日（16日）舉行，過去一年港產片票房強勁，討論熱度極，當中包括獲最多獎項提名的《正義迴廊》、票房破紀錄的《明日戰記》、《飯戲攻心》等。下文分析頒獎禮前一個月網上討論熱度，到底一眾網民怎看今屆金像獎呢？以下一一話你知！



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第41屆香港電影金像奬將於4月16日舉行，影后誰屬備受注目。（香港01製圖）

以下分析頒獎禮前一個月的網上帖文，由3月15日至4月14日，包括Facebook、Instagram及討論區，合共1,873則主帖及1.8萬則回帖。熱度最高的關鍵字是「燈火闌珊」，其中大多與近日電影宣傳有關，其次有「阿媽有咗第二個」、「女主角」、「飯戲攻心」、「霓虹燈」、「死屍（電影《死屍死時四十四》）」、男主角、張艾嘉、入圍、鄭秀文等。

獲提名電影當中，《正義迴廊》討論熱度最高。（電影宣傳照）

17套入圍電影中，《正義迴廊》相關討論的總熱度最高，明顯超越其他電影。隨後依次是《阿媽有咗第二個》、《窄路微塵》、《白日青春》。

比較網民正負評，大部分電影的正面評價佔逾半，其中《阿媽有咗第二個》及《燈火闌珊》更有超過八成討論屬正面，正評佔比最高。

獲提名電影當中，《阿媽有咗第二個》獲最多正評。（電影宣傳照）

回顧過去一年數據，《明日戰記》上映至今累積的聲量最高，《飯戲攻心》及《正義迴廊》排第二及三。早前陷入拍攝倫理爭議的《給十九歲的我》則排第四，但按單日聲量計則為所有電影中最高。