電影金像獎2023｜《正義迴廊》熱度高 《阿媽有咗第二個》多正評
第41香港電影金像獎頒獎典禮將於周日（16日）舉行，過去一年港產片票房強勁，討論熱度極，當中包括獲最多獎項提名的《正義迴廊》、票房破紀錄的《明日戰記》、《飯戲攻心》等。下文分析頒獎禮前一個月網上討論熱度，到底一眾網民怎看今屆金像獎呢？以下一一話你知！
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以下分析頒獎禮前一個月的網上帖文，由3月15日至4月14日，包括Facebook、Instagram及討論區，合共1,873則主帖及1.8萬則回帖。熱度最高的關鍵字是「燈火闌珊」，其中大多與近日電影宣傳有關，其次有「阿媽有咗第二個」、「女主角」、「飯戲攻心」、「霓虹燈」、「死屍（電影《死屍死時四十四》）」、男主角、張艾嘉、入圍、鄭秀文等。
17套入圍電影中，《正義迴廊》相關討論的總熱度最高，明顯超越其他電影。隨後依次是《阿媽有咗第二個》、《窄路微塵》、《白日青春》。
比較網民正負評，大部分電影的正面評價佔逾半，其中《阿媽有咗第二個》及《燈火闌珊》更有超過八成討論屬正面，正評佔比最高。
回顧過去一年數據，《明日戰記》上映至今累積的聲量最高，《飯戲攻心》及《正義迴廊》排第二及三。早前陷入拍攝倫理爭議的《給十九歲的我》則排第四，但按單日聲量計則為所有電影中最高。
金像獎2023 入圍完整名單？《正義迴廊》討論熱度如何？
金像獎2023將於4月16日星期日，假尖沙咀文化中心舉行，入圍完整名單詳情請看。當中《給十九歲的我》入圍三項大獎，《正義迴廊》相關討論的總熱度最高！
金像獎2023提名電影當中，《阿媽有咗第二個》網民對其評價怎樣？
大部分電影的正面評價佔逾半，其中《阿媽有咗第二個》正評高到這程度......
Mirror 有成員入圍金像獎2023?有那一齣電影掃16項提名?
香港當紅偶像組合MIRROR過去一年，多個成員參與的電影陸續上畫，最佳新演員5個提名中MIRROR已佔3個位置。而有一齣電影而一次過獲2023金像獎16個提名。呂爵安或鄭秀文遇同一暗湧，更多詳情請看。