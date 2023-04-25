2023全球最富裕城市│香港排第7　杭州、深圳富豪增長全球前列

英國投資移民顧問公司Henley & Partners公布「2023年全球最富裕城市排名」，紐約名列榜首，有多達34萬名百萬富豪（美元，指可即時動用投資資產，非全副身家，下同）。香港排名第7，有逾12.9萬名富豪，但人數按年減少27%，表現亦稍遜於新加坡。而百萬富豪增長按年最快的城市首三位為杭州、奧斯汀及深圳。



全球最多富豪的城市前十名依次為：紐約市、東京、三藩市灣區、倫敦、新加坡、洛杉磯、香港、北京、上海、悉尼。中國及美國各有三個城市名列前10位。

香港排名由去年的第12位回升今年的第7位，不過身家達百萬美元的富豪人數較前一年減少27%，至約12.95萬人。（資料圖片）

香港排名由去年的第12位回升今年的第7位，不過可即時動用投資資產達百萬美元的富豪人數較前一年減少27%，至約12.95萬人。而新加坡富豪則按年增加四成至約24萬人，全球排名第5位。

超級富豪方面，新加坡有329名可動用資產達1億美元的富豪，較香港（290名）多約39人或13%。至於更富有的、可動用資產達10億美元的富豪人數，香港有32人，較新加坡（27名）多5人或18.5%。

榜單上，百萬富豪增長按年最快的城市有杭州（增加105%）、奧斯汀（增加102%）、深圳（增加98%）等。去年莫斯科富豪人數大減44%，冠絕全球，其次是約翰內斯堡（減少40%）、聖彼得堡（減少38%）。