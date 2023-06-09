創科｜港數據中心全球第4輸新加坡　Google、FB落戶星洲未選香港

要發展創科產業，數據基建不可或缺。港府近年推出多項措施鼓勵數據產業落戶，至2022年底全港數據中心數目增至約60間，在全球市場中表現算不俗，世界排名第4，但仍輸給新加坡。近年國際大型科企均於亞太區設置數據中心，但暫時僅亞馬遜旗下雲端公司AWS在港開設數據中心，Google及Facebook則選擇落戶新加坡、台灣等地。



新一份立法會《數據透視》指出，近年大數據、人工智能及雲端運算技術日漸成熟，當中雲端運算普及率急速上升，本港工商機構使用雲端運算服務的比率，由2013年約7%升至2021年的95.2%，而數據中心就是運行相關技術的重要基建。

要發展創科產業，數據基建不可或缺。港府近年推出多項措施鼓勵數據產業落戶，至2022年底全港數據中心數目增至約60間。（資料圖片）

可用土地不足是發展數據中心的一大挑戰，港府自2012年起推出一系列優惠措施，以增加發展數據中心土地供應，包括：豁免改裝合資格工業大廈作數據中心用途費用、接受重建工業地段為高端數據中心的契約修訂，以及出售專門用於發展高端數據中心的合適政府用地。

截至2022年，政府透過首兩項優惠措施，共接獲57宗申請，平均每年5至6宗申請。但有顧問報告指出，該兩項措施存在一些限制，包括因電源和建築物結構原因，適合改裝為數據中心的工業大廈數量有限等。至於第3項措施限制相對上少，但約十年間僅有兩幅專用土地透過公開招標出售。

現時本港約有60個數據中心，所涉總樓面面積約80萬平方米，當中大部份是可靠度和保安水平較高的高端數據中心，主要集中在將軍澳、荃灣、葵青、沙田和柴灣等地。而透過各項優惠措施供應的樓面面積，約佔本港數據中心總樓面面積27%。港府2022年底發表《香港創新科技發展藍圖》，預計至2026年本港數據中心總樓面面積將增至150萬平方米。

經多年發展，本港已躋身全球數據中心樞紐之一，文件引用2023年一項關於數據中心市場的全球調查，香港在全球63個市場中排名第4，不過稍遜於排名第2的新加坡。翻查國際大型科企近年於亞太區設置的數據基建，暫時僅亞馬遜旗下雲端公司AWS在港開設數據中心，至於Google及Facebook則選擇落戶新加坡、台灣等地。