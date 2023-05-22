2023世界幸福排名｜香港82位兩岸三地中排最低　低過越南、菲律賓

聯合國發布2023年的《世界幸福報告》，香港排名再跌一位至第82位，大幅落後於內地、台灣、新加坡等地。芬蘭蟬聯「世一」，第2、3位是同樣位於北歐的丹麥及冰島。



最幸福的10個國家或地區分別是第1位芬蘭、第2位丹麥、第3位冰島、第4位以色列、第5位荷蘭、第6位瑞典、第7位挪威、第8位瑞士、第9位盧森堡、第10位新西蘭。

香港排名按年下跌一位至第82位，遠遠落後於主要競爭對手新加坡（第25位），排名亦較鄰近的內地（第64位）及台灣（第27位）低，並且差於泰國（第60位）、越南（第65位）、菲律賓（第76位）等，在亞洲地區中處於較後位置。

比較各地人均GDP及幸福指數分布（見上圖），可看出香港人均GDP超過4.9萬美元（約39萬港元），與芬蘭、新加坡等同屬較高水平，但香港的幸福指數卻明顯「掉隊」，分數遠低於其他高收入地區。

《報告》基於研究機構蓋洛普（The Gallup）一項面向多地民眾、有關生活幸福感受的問卷調查數據，再由聯合國研究團隊按各地人均生產總值（GDP）、預期壽命、社會支援等指標作分析，並以2020至2022年平均分數得出137個國家或地區的排名。

