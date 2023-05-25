復常｜核心區吉舖率續減　尖沙咀名店街未止血　每4間舖1間丟空！

美聯工商舖發布《香港復常後的街舖空置及商戶分布調查報告》，顯示隨着旅客再次來訪，市面逐步復常，2023年首季本港四個核心商業區（尖沙咀、旺角、銅鑼灣、中環）吉舖率全線回落，吉舖總數減至746間。惟尖沙咀有「名店街」仍未止血，吉舖率進一步升至26.4%，相當於每4個舖位便有1個丢空！



據美聯統計，2023年首季四個核心商業區整體吉舖率為10%，較2022年第三季的12.2%下調2.2個百分點。四區比較，尖沙咀吉舖率達16%最高，但比率已較上次統計的17.2%下跌1.2個百分點。

《報告》分析指，主打旅遊消費的尖沙咀整體而言已有見底復甦迹象，區內涉及飲食及服裝等行業的租賃情況已有改善，但因有不少奢侈品零售商仍然採取觀望態度，區內「名店街」尚未回血。廣東道及海防道吉舖率不跌反升，較去年第三季仍未宗全放寬防疫措施時期，再升2.5個百分點至26.4%，相當於每4個舖位便有1個丢空。

今年首季本港逐步復常，市場關注防疫措施鬆綁以及中港通關後舖市情況。核心區飲食業亦重拾擴張步伐，統計範圍內餐廳數目達2,021間，帶動整體吉舖率回落；各類食肆中，非中式餐館、中式餐館及咖啡店/甜品店增長最為強勁。而小食/食品外賣店則有所減少，相信是與疫情緩和，市民增加外出堂食而減少外賣有關。

零售業方面，暫時未見顯著擴充，核心區內除了服裝業商舖錄得淨增長外，奢侈品、藥妝等商戶均輕微萎縮。《報告》指出，部份原因在於商戶仍需時間重新開展業務、疫情令市民依賴網購、實體店面臨更多競爭等。而商戶亦開始於核心區外的地區拓展業務，例如鄰近內地、租金水平較低的上水區，該區內藥妝商舖比例明顯高於核心區。

疫情後核心區街舖種類更趨多元，最新一季民生及必需品行業，如超市及便利店、美容理髮店等平穩上升，同時消閒類的花店、寵物及水族店等亦見增加。至於疫情期間湧現的口罩店、短租散貨場等則開始減少。