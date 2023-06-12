調查指員工逾半時間用於開會傳email　69%港打工仔憂被AI搶飯碗

Microsoft早前（發布《Microsoft工作趨勢指數》年度報告，指出有七成香港員工表示沒有足夠的時間和精力來完成工作，做好好創新和進行策略思考。有數據顯示平均每位員工有57%時間用作會議、傳電子郵件等交流用途，實際創意工作只有約43%時間，調查結果顯示69%香港受訪者擔心人工智能會取代他們的工作，但有八成人希望將工作交予人工智能協助。



根據Microsoft 365分析用戶使用習慣的數據，平均每位員工有57%使用時間是交流用途，實際創意工作只有約43%時間。其中，員工最常使用的工具依次是網上會議、聊天室以及試算表。

Microsoft於今年2月至3月訪問3.1萬名來自31個國家或地區的全職及自僱人士，結果發現有69%香港受訪者擔心人工智能會取代他們的工作，但有83%受訪者仍表示會選擇盡可能地將工作委託給人工智能 ，以減輕工作量。

比較全球數據，各有約三成受訪者表示希望透過人工智能提高生產力，以及完成必要但重複的工作。雖然有不少人擔憂人工智能會取代真人工作，但實際只有16%受訪者表示希望人工智能幫助裁員。

人工智能發展迅速，最多受訪者預想10年後人工智能最能協助節省時間，例如可以用一半的時間製作高質量的作品、以兩倍的速度學習新技能等。

調查亦指出，88%的香港領導層預期員工在人工智能新時代下將需要擁有新的技能，同時有80%的香港員工表示，他們目前缺乏合適的技能來完成工作。而根據全球調查結果，分析判斷力是現今員工最需要的技能，其次是靈活性、情商、創意評價等。