2023全球IQ排名｜香港人第4聰明　稍遜台灣、新加坡　第1名是？

香港人出名醒目，美國網站「世界人口評論（World Population Review）」早前公布2023年全球智商（IQ）排名，香港平均IQ達105.37，全球排名第4；稍遜於排在前三的日本（106.48）、台灣（106.4）、新加坡（105.89）。而全球排名首6位均位於亞洲，以下即看完整排名。



排名一經公布即引發各地關注，更有報道指出，菲律賓教育部就當地得分低於平均值而表示會作出檢討。而翻查網站資料，是次排名其實是引用了英國智庫「阿爾斯特社會研究所（The Ulster Institute for Social Research）」2019年出版的刊物。該刊物收集各地智商數據得出排名，但部分資料年份較為久遠，或未能充份反映最新情況。

前10名（IQ平均值）

- 日本：106.48

- 台灣：106.47

- 新加坡：105.89

- 香港：105.37

- 內地：104.10

- 韓國：102.35

- 白羅斯：101.6

- 芬蘭：101.2

- 列支敦士登：101.07

- 德國及荷蘭（同分）：100.74

該網站指出，IQ並非衡量智力的唯一標準，其他值得參考的指標還有各地學術成績、諾貝爾獎獲獎數目等。其中美國至今囊括逾400個諾貝爾獎，全球最多，而當地平均IQ為97.43，世界排名第28位。至於獲獎數目第2、3名的英國（137個）、德國（111個），IQ排名分別位列第20名及第10名。