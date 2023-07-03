統計處：消費券助流動支付滲透率升至60.2%　最多人網購這類商品

政府統計處公布，本港流動支付使用比率由2020年49.4%，升至2022年的60.2%。統計處指，政府推出消費券計劃有助推動電子支付的更廣泛應用，比較不同年齡層，去年25-34歲人士中流動支付使用比率高達89.3%，而65歲及以上人群中使用比率僅16.8%。



電子支付使用比率，所指的是15歲或以上人士中，在統計前12個月內曾使用流動支付的比率。數據顯示，2022年使用流動支付實體店舖內付款的比例達77.4%，多於網上購物（76.4%）、轉帳給親友（70.8%）。

數據顯示，2022年使用流動支付實體店舖內付款的比例達77.4%，多於網上購物（76.4%）、轉帳給親友（70.8%）。（Getty Images）

疫情下網上購物更趨普及，15歲或以上人士在統計前12個月曾為個人事務（下同）於網上購買商品或服務的比例由2018年35.8%，升至2022年46.8%。當中25-34歲人士的網購比率最高，達80%，65歲或以上人士的相關比率最低，只有8.8%。

於網上購買的主要商品包括日用品、衣服鞋襪（82.9%）、食品及飲品（43.4%）、外賣食物（37.9%）以及訂票（11.6%）等。

開支金額方面，在統計前6個月曾網購的人士中，逾七成人在該期間網購總開支達2,000元或以上；開支中位數由2020年2,000元增至2022年的3,000元，相當於每月500元。