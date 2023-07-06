2024年QS全球大學排名｜香港6間大學排名下跌　港大跌5位已非最慘

國際高等教育資訊機構 Quacquarelli Symonds（QS）公布2024年世界大學排名，機構今年調整評分指標比重，在新計算方法下，香港有7間大學榜上有名，除理工大學外其餘6間大學均排名下跌，而港大和中大仍排全球首50位。



QS大學排名由九項指標組成，當中本地大學國際教職員比例上榜大學均獲滿分。其餘8項指標，有5項港大排名在本地大學中排第一，而城大則有三項居首位，其中國際生比例與浸大並列首位。



根據2024年QS全球大學排名，港大、中大、科大、理大、城大、浸大、嶺大七間大學均榜上有名。其中港大和中大排名分別下跌5位和9位，原本屬全球首50位的科技則大跌20位，最新排名為60。城大、浸大和嶺大亦下跌14至40位。

今次排名下跌，相信與QS更改計算排名評分和比例有關。在最新計算方法下，評比由9個指標組成，其中30%是學術聲譽，15%是僱主聲譽，兩者數據分別以問卷訪問學者和僱主而來。其次，論文引用量佔20%，師生比例佔10%，其餘各有5%為國際教職員比例、國際生比例，以及新加入的3個評分指標，包括就業情況、國際研究網絡和可持續性。

城大師生比例、論文引用量評分最高

按QS九項評分比較，上榜大學均於國際教職員比例一項獲滿分。其餘8項指標中，港大有5項均居首位，而城大在師生比例、論文引用量、國際生比例三項在本地大學中評分最高。浸大在國際生比例一項亦與城大同樣獲滿分，兩校並列第一。