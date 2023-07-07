六成人指貧富懸殊嚴重　半數願交稅助窮人　最多人指貧窮主因是…

中大香港亞太研究所民調顯示，約六成受訪市民認為本港貧富懸殊問題嚴重，與去年同類調查比較，今年相關比例下降7.5個百分點，反映市民認為問題嚴重程度有所減輕。惟調查亦發現，約四成人表示家庭收入不足夠或只勉強夠應付日開支，此外有75.4%人認為政府應做更多工作來解決問題，尤其是公營房屋、教育及醫療等範疇。



調查於2023年5月17日至6月6日晚上以電話訪問形式進行，成功訪問722名18歲或以上的市民。結果亦顯示，32.4%人認為現時貧富懸殊情況比5年前更嚴重，但比例較去年調查顯著減少19.2個百分點。對於未來5年貧富懸殊情況的展望，38.8%人認為情況將和現時差不多、近三成預料會更嚴重，另有21.4%相信將有所改善。

調查中，有7.2%受訪者表示家庭收入並不足夠應付日常開支，32.6%回答僅僅足夠。另外，當被問及人們貧窮的主要原因，逾四成人回答社會因素（例如制度不公平、資源遭壟斷），23.2%認為是個人因素（例如懶惰、出身低下階層）， 24.4%認為兩者皆是，不過百分比分布差異未達統計上的顯著水平。

調查中，有7.2%受訪者表示家庭收入並不足夠應付日常開支，32.6%回答僅僅足夠。（資料圖片）

對於本港現時的貧富懸殊情況，大多數（75.4%）受訪者都主張政府應做更多工作來解決問題，11.7%認為不需要改變，僅1.8%認為可以做少些。

至於政府應於哪些範疇做得更多，較多人回答公營房屋（50.8%）、教育（47.3%）、醫療（40.2%）。此外，近半數（48.4%）受訪者認同交多些稅來幫助貧窮人士，34.5%則不同意。