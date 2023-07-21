3.4萬兒童居劏房　這2區最多　政府：優先編配簡約公屋持開放態度

劏房居住環境欠佳，不利兒童健康成長。房屋局局長何永賢早前回覆立法會質時時指出，2021年本港有約3.4萬名居於劏房的15歲以下兒童，佔所有居劏房人士的15.9%。到底劏房戶兒童主要住在哪些地區？他們的人數近年又有否減少呢？

被問到會否有機制讓有兒童的家庭優先編配公屋，以及讓他們優先編配入住過渡性房屋及「簡約公屋」等。局方表示，對「簡約公屋」優先考慮有兒童家庭持開放態度，確保公平客觀的標準下，幫助最有迫切需要的人士。



2021年本港有約3.4萬名居於劏房的15歲以下兒童，佔所有居劏房人士的15.9%，逾八成居劏房兒童未滿12歲。（資料圖片）

房屋局引用統計處2021年人口普查數據，指出2021年全港約有10.7萬個劏房住戶，人數約為21.6萬人，住戶平均人數為2人。現時居劏房人士主要分布在油尖旺、深水埗，分別有49,653及44,498人，其中油尖旺區內居劏房人士佔區內居民的比例更高達8.4%。

劏房住戶每月收入中位數約為1.5萬元，遠低於同期全港家庭住戶每月收入中位數（不包括外籍家庭傭工）的27,320元；逾65%劏房住戶月入不足2萬元。

2021年本港有約3.4萬名居於劏房的15歲以下兒童，佔所有居劏房人士的15.9%，逾八成居劏房兒童未滿12歲。（資料圖片／程詩詠攝）

居住環境欠佳、貧困均不利兒童成長，2021年全港有約3.4萬名居於劏房的15歲以下兒童，分布在2.59萬個住戶內。局方指，劏房兒童人數已由2016年約3.75萬人，減至2021年約3.4萬人，佔整體居於劏房人士的比例亦由18.1%減至15.9%。然而，近年本港兒童人口本身就持續減少，15歲以下兒童人口於這5年間由83萬減至80.8萬（佔整體人口比例由11.3%降至10.9%），劏房兒童減少與這背景或有一定關係。

地區分布方面，估計油尖旺及深水埗分別有逾7,000名居劏房兒童，九龍城亦有逾3.500名，新界地區如荃灣、葵青區內也有不少劏房兒童，情況值得關注。另外，大多數劏房兒童年齡均較小，2021年逾八成居劏房兒童未滿12歲。

局方表示，現行公屋編配政策下，有兒童的家庭，其申請資格及編配次序與一般家庭無異，認為現行安排已平衡不同申請者需要，若訂立太多優先組別，每個組別的優先配額亦會相應減少，但會對此保持開放態度，包括就「簡約公屋」優先考慮有兒童家庭，聽取不同意見，確保「簡約公屋」在公平客觀的標準下，幫助最有迫切需要的人士。