貧者愈貧│香港低收入住戶25年間勁升44%　最窮10%月入急跌至$4700

本港貧窮情況日益嚴重，立法會秘書處最新研究報告顯示，本港低收入住戶數目（註：即收入最低的20%住戶，月入水平為1萬元）由1996年約37.1萬戶增加至2021年約53.4萬戶，25年間上升44%。他們當中超過七成、約39.6萬戶當中，所有成員無就業或失業，大大影響入息，其中最低收入的10%住戶月入更出現倒退，由5,400元減至4,700元。



本港低收入住戶數目（註：即收入最低的20%住戶，月入水平為1萬元）由1996年約37.1萬戶增加至2021年約53.4萬戶，25年間上升44%。（資料圖片）

人口老化令低收入家庭的就業比例下降，是本港貧窮情況加劇的主因之一。數據顯示，低收入長者住戶由1996年約8.6萬增至2021年約25.2萬，當中超過九成、約23.9萬戶並無從事經濟活動。

而同一時間，非長者低收入家庭中，無從事經濟活動住戶數目亦由約5萬戶，大幅增至15.7萬戶，涉及約20萬處於工作年齡但未有就業的人士。他們當中有約4萬人為照顧者，另有8.13萬人為料理家務者及提早退休人士，報告引述建議指，對他們增加支援，協助他們投入就業市場，不但有望增加他們的入息，亦可有助紓緩本港勞動力緊絀的情況。

低收入住戶就業比例下降，限制了他們的收入增長，或導致過去25年本港出現貧者愈貧、富者愈富的情況。將全港住戶按收入低至高分為100等分，收入較低的第10個百分點住戶，每月收入由1996年的5,400元降至2021年的4,700元，名義跌幅達13%。至於第90個百分位的高收入住戶，月入則由49,300元增至90,700元，名義增幅達84%。

隨着低收入住戶中工作人口比例減少收入，這些住戶的非就業收入比例亦由1996年26.8%增至2021年82.7%，而類似收入來源大多為政府發放的社會福利金。同期政府現金福利開支增長明顯，由253億元增至1315億元，上升超過4倍。

報告亦有分析低收入住戶的住屋開支負擔，其中有從事經濟活動的低收入非長者住戶的租金負擔最為沉重，他們當中約6.7萬需要租住私人房屋，租金支出佔家庭月入比例的中位數高達93%。