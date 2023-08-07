今年酷熱天氣警告已逾700小時　或列10大熱爆年　史上最熱年份是…

本港天氣沒有最熱，只有更熱！今年截至7月底，天文台累計發出酷熱天氣警告時間已超過700小時，更有3日是「極端酷熱」的日子。天文台預測，本港今年持續高溫，有機會打入歷年十大高溫年份。在全球暖化趨勢下，本港酷熱天氣情況越趨頻繁，更刷新多頂高溫紀錄，以下5組數據看香港有幾熱焫焫！



翻查天文台紀錄，近年酷熱天氣警告持續時間明顯上升，由以往每年累計約800多至900多個小時，升至2020年或以後每年逾千小時。以持續日數比較，2021年多達54天酷熱天氣更是打破歷年紀錄。

近年本港極端酷熱天氣越見頻繁，天文台於今年5月26日新增「極端酷熱天氣」提示，當酷熱天氣警告生效時，如氣溫已經或預料普遍會達到極端程度（35.0度或以上）便會發出特別提示。紀錄顯示，近10年每年極端酷熱天氣（當日最高氣溫達35.0度）日數一般介乎1至6天，但2022年有多達15天，創歷年新高。

另外，勞工處亦於今年5月15日起推行「工作暑熱警告」，以提醒僱主及僱員採取適當措施，以預防在酷熱天氣下或高溫環境中工作而引致中暑。截至8月1日，勞工處共發出至少48次黃色工作暑熱警告。

在全球暖化趨勢下，本港每年平均氣溫紀錄雖然有所浮動，但仍可看到其上升趨勢。與天文台最早期紀錄，即1885至1904年的平均氣溫22.1度比較，近年本港「升溫」情況越來越明顯，其中2021年本港平均氣溫24.6度，較早年水平高出2.5度（見上圖）。

今年截7月底，天文台累計發出酷熱天氣警告時間已達706小時。（資料圖片/張浩維攝）

全城「升溫」，加上颱風影響，容易觸發更多極端酷熱天氣。例如本港早前受颱風杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，7月27日本港各區天氣炎熱，其中天文台總部錄得36.1度，打破1884年有記錄以來7月的最高氣溫；上水、元朗、濕地公園更達38度或以上。

而2017年超強颱風天鴿亦曾為本港帶來類似炎熱天氣，當年8月22日錄得氣溫36.6度，創下歷年最高溫紀錄（註：為全港整體，非個別地區）。