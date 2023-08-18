食肆結業潮！近3個月結業較2020年增逾700間　疫後收益回復多少？

疫情重創本港經濟，餐飲業結業潮持續，近期不少食肆相繼結業，當中不乏連鎖店和傳統老店。政府近日提出推動香港夜巿以復甦經濟，但有人擔憂更影響本港飲食業生意，到底現時業界經營狀況如何？疫後哪類食肆情況較嚴峻？



根據統計處報告，2020年食肆收益急跌，扣除物價變動因素後，食肆收益數量指數按年下跌近30%。雖然2021年稍回升但2022年再次下跌，2022年指數僅較2020年多3.6點。換言之，2022年食肆收益僅回復疫情前約七成。

比較各類食肆，非中式餐館、快餐店及雜類飲食場所收益已回復至2019年的八成或以上，惟酒吧及中式餐館的收益未見明顯回升，分別只回復至2019年約五成及六成水平。

受疫情影響，晚巿人流較以往少，不少餐廳相繼縮短營業時間。近三年間，2022年3月份的食肆收益跌至疫情間最低，實際總收益僅得40億元。

根據餐飲數碼平台OpenRice統計，2023年5月至7月期間結業餐廳累計達1,524間，較2020年同期多逾730間。即使2023年5月至7月開業的餐廳較2020年同期多約300間，結業餐廳數量仍較開業多，錄得約1,437間餐廳開張。