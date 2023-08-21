01問卷結果｜九成人減出夜街　商界指疫情改習慣　網民有其他諗法

香港晚上街頭冷清，令財政司司長陳茂波也提出要「搞活搞旺」本地夜市、推動夜市經濟，但到底是甚麼原因令港人不願出夜街呢？為解答這個問題，「01研數所」8月16日發布網上問卷，並透過社交平台分享問卷，截至8月21日上午12時收到逾7,000份回應。

初步結果顯示，超過九成人表示自已較疫情前減少了出夜街，多逹32%受訪者表示自己超過1個月才去一次夜街。而令大家晚上不想出門的原因就包括「本港店舖無特色」、「商舖太早收，冇嘢好做」等。至於大家出夜街有哪些娛樂、通常會花多少錢？以下即看完整調查結果。



註：受訪者可隨意選答問卷中任何一條問題，因此問題之間沒有關聯，每條問題的回答人數分別於相關圖表中列出。問卷僅為初步了解網民看法，結果只供參考。



1. 逾九成人減少出夜街

調查中有多達92%受訪者表示，自己比疫情之前少了出夜街，而表示自己多了出夜街的只有8%。

2. 減少出夜街原因 vs 增加出夜街原因

被問到減少了出夜街原因，較多人回答「香港商舖冇特色，行到悶」（33%），以及「商舖太早收，冇嘢好做」（32%）。其次是「想早點返屋企休息」（31%）、「疫情3年，養成少出門習慣」（30%）、「不想消費，想慳錢」（26%），但各選項所佔比例的差距並不明顯。

至於較疫情之前更常出夜街的原因，則主要是為了與朋友聚會（68%），其次是喜歡夜生活（19%），以及因為疫情期間悶了太久，現在要「報復式」出街玩（17%）等，而表示自己因本地多了大型活動而增加出夜街的約有16.5%。

3. 出夜街消費算

到底夜市經濟有多大潛力？有約35%受訪者表示出一次夜街，消費預算可達101元至300元，更有約49%人表示可消費超過300元。如何令市民更常出門、更願意花錢，值得各界思考。

4. 出夜街次數及活動

出夜街次數方面，調查中有約32%受訪者表示超過1個月才出一次夜街，而每星期至少出一次夜街的則約佔三成；至於出夜街目的就以娛樂休閒以及「食宵夜」為主。