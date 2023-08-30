逾七成青年用生成式人工智能　認同是職場趨勢　有多擔心被取代？

人工智能發展迅速，早前聊天機械人ChatGPT、繪圖軟件Midjourney等生成式人工智能工具出現，引起全球關注。有報告指出逾七成八青年在過去半年有使用過生成式人工智能工具，亦普遍認同是職場大勢所趨。到底一眾青年怎看這趨勢？他們有多大程度擔心被取代？



香港青年協會青年研究中心「青年創研庫」於今年6月至7月進行「生成式AI時代下的就業與挑戰」調查，透過網上問卷訪問588名15至34歲人士，結果顯示過去半年內，超過七成受訪者曾使用生成式人工智能，其中約一成人經常使用。

在約440名使用過生成式人工智能的受訪者中，近八成半較多使用文字生成，其次是圖像生成。逾七成人認為好處可「提升效率」，其次「有助搜尋資料」和「協助構思內容和主題」。

此外，受訪者認為生成式人工智能對學習或工作具有幫助，以0至10分計，平均分為6.96分。另一方面，使用生成式人工智能主要困難有「難以判斷資料真實性或出處」和「難以掌握發問技巧」。

至於未使用過生成式人工智能的受訪者有約120人，大多由於「沒有實際需要」和「不了解生成式人工智能」。

現時不少企業已開始應用人工智能，受訪者亦大多同意此為大勢所趨，逾八成人表示人力資源技能提升和再培訓是不可或缺的，近七成受訪者認同會大幅削減傳統就業職位。

對於生成式人工智能態度，受訪者傾向擁抱生成式人工智能出現，不過，對於是否擔心被生成式人工智能取代則有保留，平均分為4.87分。

雖然人工智能為人類帶來方便，但仍有一定風險。受訪者普遍贊成政府需要監管生成式人工智能，逾六成人認為廣泛應用生成式人工智能將帶來虛假信息問題，其次，約四成人認為會有知識產權問題、數據安全問題、私隱保障問題等。