就業人口5年間大減22萬　進出口貿易最傷　這些行業成逆市奇葩

疫情改變本港就業結構，統計處早前發布《2022年就業綜合估計數字》，指出本港總就業人數由2017年383.3萬人跌至2022年361.4萬人，5年間減少5.7%或21.9萬人。不同行業中，「進出口貿易業」就業人數大減逾12.2萬或25%，「製造業」、「零售業」等亦深受影響。但亦有行業「疫市」擴張，以下即看哪些行業疫情下的就業人數不減反增。



統計處指，疫情導致部份行業大幅削減人手，2017年至2022年跌幅較為顯著行業包括「進出口貿易業」（減少25.0%或122,300人）、「製造業」（減少19.8%或18,800人）、「零售業」（減少16.8%或54,200人）、「批發業」（減少16.4%或9,800人）。而於疫情期間較受防疫措施影響的「住宿及膳食服務業」，就業規模亦由27.6萬人減至約24萬人，減幅達12.7%或35,100人。

另一邊廂，這5年間亦有部份行業的就業人數「逆市」增加，包括醫療相關的「人類保健及社會工作服務業」（增加2.6萬人或12.9%），以及「公共行政」（增加1.4萬人或12.1%）、「地產業」（增加1.4萬人或10.1%），3個行業的就業規模分別增加逾一成。

就業分布方面，服務行業主導本港經濟，相關就業人數所佔比例亦是最高。2022年估計有多達319萬市民從事服務行業，比例高達88.3%。當中「公共行政以及社會及個人服務業」是僱用最多人的主要行業組別，其次是「金融及保險、地產以及專業及商用服務業」以及「進出口貿易、批發及零售」等。