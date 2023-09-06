消費信心｜三成人收入增加　不少對家庭財政悲觀　僅兩成願增消費

本港要推動夜市經濟，也要提升市民消費信心。信貸資料服務機構環聯發布最新《消費者脈搏調查報告》，逾七成本港受訪者認為現時家庭財務狀況較預期好或符合預期，更有28%表示收入有所增加。惟數據亦反映本港消費者對未來一年家庭財政的預期相對悲觀，只有約兩成人願意增加消費支出。



調查於2023年7月10日至19日期間，成功訪問973名香港消費者。結果顯示，雖然大部分受訪者都表示家庭財務狀況較預期好（29%）或符合預期（44%），卻也有多達23%受訪者對未來一年樂觀家庭財政狀況感到悲觀，這個比例更在統計範圍內的8個經濟體中排第三高。

社會熱議夜市經濟，但市民消費信心如何？數據顯示，只有約22%本港受訪者表示會增加購物支出，表示會增加外出用餐、娛樂、旅遊等開支亦只有24%，而表示會增加電器、汽車等大額消費的比例更低至12%，消費者信心略顯不足。

此外，在認為2023年可能出現經濟衰退的本港受訪者中，有多達72%表示會以減少開支作應對。不過，港人對通脹憂慮程度相對較低，41%本港受訪者對於通脹「極之憂慮」或「非常憂慮」，55%表示「不太憂慮」或「稍為憂慮」。

另一方面，報告指出隨著經濟復甦，香港消費者對申請新信貸服務的需求回升，並由年輕消費者帶動，有43%的Z世代（1995年至2004年出生）消費者計劃在來年申請新信貸或為現有信貸進行再融資。