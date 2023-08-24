親海駅劈價震撼樓市　十大藍籌屋苑全跌　這屋苑年跌近兩成最傷

本港樓市跌勢持續，近期親海駅等新盤連翻劈價出售，進一步影響二手樓市場。中原地產數據顯示，過去1年（2022年8月至2023年8月）本港大型屋苑成交價幾乎全數下跌，其中有兩個位於港島區的藍籌屋苑更下跌超過一成。至於跌幅榜首誰屬？哪一區跌得最慘？以下即看最新樓市成交數據。



據差估署數字，本港私人住宅售價指數於2022年6月起連跌7個月，至今年初逐步回升，惟於第2季起再度由升轉跌。最新一期指數，2023年6月指數連跌兩個月至349點，按月跌0.54%，較去年同期跌8.6%。

至於中原城市領先指數8月13日最新報162.88點，按周跌1.54%，跌幅是2022年11月後以來最大，返回今年2月時水平。中原分析指，最新數字反映7月27日美國及本地銀行加息情況，而因應利率持續高企，加上美國重申年內不會減息，二手市場氣氛淡靜，預料樓價或進一步下調。

回顧過去1年分區數據（今年8月13日與去年8月14日數據比較），港島區、九龍區、新界東區、新界東區的中原大型屋苑領先指數均按年下跌，其中新界西區跌幅最大，指數較1年之前累跌8.2%或13.72點至153.29點。

十大藍籌屋苑成交價全告下跌，並由東通映灣園領跌，該屋苑成交呎價最新降至10,454元，跌幅達17.6%，其次是康怡花園跌10.4%、海怡半島跌10.1%、麗港城跌9.3%等，美孚新邨、沙田第一城、新都城、太古城、嘉湖山莊下跌3.9%至6.7%不等。黃埔花園較為「抗跌」，亦下跌1.8%。

而全港各區大型屋苑幾乎全軍覆沒，於中原統計的138個屋苑中，有127個平均成交價較1年前下跌。跌幅最大的是九龍塘豪宅畢架山一號，平均成交呎價由1年前約32,305元，下跌逾6,300元或19.6%至今年8月的25,981元。跌幅最大第2至4名均位於新界西，分別是采葉庭、映灣園、新元朗中心，以及豫豐花園。

跌幅最大的是九龍塘豪宅畢架山一號，平均成交呎價由1年前約32,305元，下跌逾6,300元或19.6%至今年8月的25,981元。（資料圖片）

中原統計僅11個屋苑成交價仍錄按年上升，包括升幅達15.6%的凱旋門，以及縉城峰（升14.6%）、漾日居（升11.5%）等。