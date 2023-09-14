固定小販攤檔20年減逾2千檔　呢區剩最多　有類攤販只剩5檔恐絕跡

【夜市經濟】小販文化在港有多年歷史，售賣貨品包羅萬有，由街頭小食、雪糕，以至日常用品及服飾。近二十年本港小販數目日漸減少，現時只有295個流動小販，以及5,116個固定攤位小販。到底現存小販聚集於全港18區哪地？主要售賣貨品有甚麼？以下一一看清最新本港小販數字。



本港小販牌照主要分為兩類，包括固定攤位小販牌照及流動小販牌。現時小販政策下，固定攤位小販只可「繼承」或「轉讓」牌照，政府亦無計劃簽發新的流動小販牌照，小販人數將持續下跌。根據食物環境衞生署最新資料，全港現有5,116個固定攤位小販，流動小販則有295個。與20年前相比，分別下跌約三成及六成半。

政府2019年起重新分配固定小販攤位予持牌流動小販及其他合資格人士，截至今年4月共簽發523個新的固定小販牌照，連計自然流失，固定攤位小販數目較2019年多71個。

旺角有約1,245個固定攤位小販，為全港18區中最多。（資料圖片）

固定攤位小販主要在小販巿場或特定地點販售，全港18區中，油尖旺區最多，達2,293個，包括通菜街、油麻地臨時玉器小販市場、廣東道、廟街、花園街、新填地街等一帶。其次是深水埗區，有1,007檔，主要在鴨寮街，兩區佔全港近六成半。

至於新界區的固定攤位數目最少，主要在荃灣鱟地坊小販市場，元朗區、北區、大埔、沙田、西貢、離島及葵青區均設少於10個固定攤位。

港島的攤檔小販則集中於中西區，利源東街、利源西街、嘉咸街等地，包括61個工匠及48個報紙檔，分別佔本港工匠小販約四成及報紙檔一成半。另外，全港只餘5個的擦鞋檔，分別位於中環港鐵站D出口外小巷及戲院里。

固定攤檔較少擺賣熟食或小食，反而流動小販相對較多。現時流動小販以售賣衣服、水果及炒烤栗子的最多，各有117至130檔不等。

現行政策下，除非持有有效小販牌照，否則不得在街道上販賣，截至2021年12月，食環署估計全港有約1,200個無牌小販，該年被定罪的檢控個案為4,168宗，較2016年少七成。