第2季旅客達疫情前51%帶動零售酒店業　立法會研究：仍有2大挑戰

港府研究推出夜市經濟，冀吸引更多旅客訪港消費。立法會秘書處發表有關本港旅遊業復蘇的研究資料，指出今年第2季有850萬訪港旅客人次，達到疫情前同期的51%，帶動零售業、酒店業等復蘇。惟文件亦提及香港作為「免稅購物天堂」的地位逐步受到內地省市挑戰，本港有需要開闢新旅遊項目，以增加吸引力，而短期內亦需解決人手不足情況。



開關後旅客重臨，帶動本港零售業回穩。今年6月零售業總銷售額按年上升20%，當中「珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物」及「藥物及化妝品」兩個商品類別的銷售額，更分別錄得64%及49%高增長。

▼五一黃金周在香港的內地旅客情況▼



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內地旅客是本港旅遊業的主要客源，文件引用一項關於大灣區城市居民旅遊計劃調查，指三分之一受訪者有意在未來一年訪港，85%受訪者表示訪港主要目的為購物觀光。而文件亦提到香港作為「免稅購物天堂」的地位逐步受到內地省市挑戰，例如鄰近的海南省去年亦開設了免稅城，引述意見指出本港有需要開闢新旅遊項目，以增加吸引力。

至於酒店業亦見明顯復蘇，今年6月酒店房間平均入住率達82%，酒店實際平均房租，按年升21%至1,323港元。文件指，業界人手不足，導致房間供應仍未全面恢復，供求失衡之下，因而推高酒店房間價格。

政府調查顯示，旅遊相關的服務業現時出現人力短缺情況。2022年3月起，零售業和住宿及膳食服務業職位空缺數目，相對於每100名失業人士的比率持續上升，於2023年3月分別升至62及66。

為紓緩勞工短缺情況，政府於今年6月宣布優化補充勞工計劃，以及在7月推出行業輸入勞工計劃，包括向合資格航空業僱主提供6,300個在機場工作輸入勞工配額。截止7月底，2,841個配額申請成功獲批，佔配額上限45%。