丁權覆核駁回後丁屋申請按年倍增　元朗5年累計3752宗各區最多

小型屋宇政策容許新界男性原居民免補地價興建一幢不超過3層高的小型屋宇（下稱「丁屋」），不過政策一直存在爭議。新一份立法會《數據透視》顯示，2021年初終審法院駁回有關丁屋政策司法覆核後，丁屋申請數字回升；而新界各區之中，元朗區近年丁屋需求最為殷切。



🔽🔽🔽丁屋政策歷史及丁權爭議🔽🔽🔽



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數據顯示，地政總署每年接獲的丁屋申請宗數由2003年的640宗，上升3.2倍至2012年的接近2700宗。其後需求自2016年起急跌，這主要由於當時公衆關注出售「丁權」刑事後果，並有市民就該政策申請司法覆核。終審法院於2021年年初駁回有關覆核後，丁屋申請由2020年的814宗，上升1.1倍至2021年的1,741宗。

在新界8個區域之中，元朗區於2015年至2020年期間的丁屋需求最為殷切，其次為北區及大埔區，均為認可鄉村數目較多地區。

現行制度下，丁屋應建於分區計劃大綱圖標明的鄉村式發展地帶，亦即「鄉村地帶」。截至2022年年底，新界共有3,388公頃鄉村地帶，較2012年增加90公頃或2.7%。

除了鄉村地帶，原居民亦可向城規會申請在其他地帶建造小型屋宇。 2019年至2022年間，城規會處理324宗類似規劃申請，當中203宗或63%申請獲得批准；其中，67%土地劃作農業用途， 6%為綠化地帶，其餘則是位於或橫跨不同地帶土地。