黑客勒索｜上半年科技罪案逾1.5萬宗涉款$20億　網絡釣魚急增兩成

消費者委員會遭黑客勒索，員工及訂閱用戶個人資料或被盜，而數碼港電腦系統上月中旬亦遭黑客入侵，超過400GB資料外洩。網絡安全威脅發展速度快，根據香港警務處統計，今年上半年科技罪案數量已達2022年全年的六成八，涉及金額達20.27億元。而今年首8個月香港電腦保安事故協調中心接獲的網絡保安事故報告亦達4千多宗，其中最常見的網絡釣魚個案更較去年同期增兩成。即看本港網絡保安情況！



近年本港科技罪案有增加趨勢，去年警務處全年錄得逾2.2萬宗科技罪案，較2021年增加四成，涉及超過32億港元。而今年首半年罪案數字亦達1.5萬宗，相等於去年全年的六成八，涉及逾20億港元。其中包括網購、電郵、社交媒體、網上求職、網上投資騙案，以及網上戶口盗用。

根據香港電腦保安事故協調中心第二季《香港保安觀察報告》，去年接獲的網絡保安事故增至8,393宗，而今年首8個月則接獲4890宗保安事故報告。

其中，殭屍網絡及網絡釣魚的事故最多，佔整體保安事故約九成。殭屍網絡通過被惡意程式感染的電腦進行攻擊， 可散播訊息、收集及處理訊息，2022年首半年出現大量殭屍網絡事故，達近5年新高。

而網絡釣魚則是透過冒充合法電郵或網站來詐騙，自2022年第3季起有上升趨勢，今年首8個月的網絡釣魚數字較去年同期多兩成。

除了中小企業外，一般巿民都須防範惡意入侵。統計處2023年報告顯示，過去一年分別有2.4萬人及1.4萬人的個人電腦及手機曾被惡意軟件入侵，其中更有約3,600人的個人電腦被入侵超過1次。

要注意的是，以上數字不包括可攻擊香港用戶的海外伺服器，另外實際的網絡保安事故或較通報的多。