杭州亞運｜政策推動+大賽熱潮　香港體育界經濟、就業貢獻咁勁揪

香港運動員近年在奧運等世界賽事中屢創佳績，疫情後本地亦復辦多項大型體育盛事活動，加上杭州亞運即將舉行，將再掀起體育熱潮。政府近年大力推動體育發展，到底港體育及相關活動的經濟貢獻如何？能帶動多少就業機會？以下即看最新統計數據。



統計處《香港體育及相關活動》專題文章指出，政府一真透過推廣社區體育、支援精英運動及發展香港成為國際體壇盛事中心，三大政策方向推動本港體育發展；而透過增加資源及得到社會廣泛支持，香港體育一直穩步發展。2021年本港體育及相關活動，以市價計算（即包括所涉及的產品稅和產品補貼）約佔本地生產總值的2.1%（約620億元），按年上升0.2個百分點。

就業貢獻方面，2021年體育及相關活動的就業人數約為74,000人，約佔本港總就業人數的2.0%。然而，疫情下體育相關就業人數暫見減少，2021年就業規模，較2018年約81,000人，減少7,000人或8.6%。

至於在體育相關活動所涵蓋的四個範疇中，「體育設施及體育俱樂部的運作經營（包括體育教育）」提供最多就業職位，2021年共僱用34,000人，佔體育及相關活動總就業人數的46%。

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而經濟貢獻最多的範疇是「體育的支援服務及其他體育活動」，以基本價格計算對體育及相關活動總增加價值的貢獻比率高達45%。這個行業範疇涵蓋多個方面，包括體育設施的建造、體育項目的博彩活動、體育刊物出版和電視節目製作、體育相關的醫療和物理治療服務等。