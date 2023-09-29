港人置業「世一」艱難　買樓要工作20至25年　放租回本期達42年

本港樓價下調，卻仍然是全球置業難度最高的城市。瑞銀最新發布的《全球房地產泡沫指數》報告，指本港樓價雖然回落至2017年水平，但打工仔平均要工作20至25年才能置業，遠遠拋離平均只需9至12年的新加坡。而本港樓價相對租金比率亦過高，業主出租物業平均需要42年才可「回本」。



瑞銀比較全球25個主要城市樓價，並以高技能服務業從業員（skilled service worker）的平均薪酬作標準，分析不同城市的樓價與收入比率。香港置業難度除了遠超新加坡，亦較東京、巴黎、倫敦、紐約等大城市高。

瑞銀最新發布的《全球房地產泡沫指數》報告，指本港樓價雖然回落至2017年水平，但打工仔要工作20至25年才能置業。（資料圖片）

報告指出，本港樓市由2022年中至2023年中累計下跌7%，按通脹調整的樓價回落至2017年水平，而最新評估的房地產風險指數為1.24，排名第6位，首次跌出「泡沫風險」範圍，但樓價水平仍屬「被高估」。今年只有蘇黎世及東京兩個城市被評為有「泡沫風險」。

此外，本港樓價相對租金的比率亦過高，估計業主需要出租物業42年，租金收入才可抵銷置業支出。比較之下，新加坡業主一般只需出租物業23年便能「回本」（註：均為2023年水平）。