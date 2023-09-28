政府發行近1700億元綠色債券　六成建綠色建築　盤點項目減排效益

新一批綠色債券於9月18日至9月28日公開接收認購，今次保底息率加至4.75厘，較上期2.5厘高，吸引不少巿民關注。近年全球盛行環境、社會和管治（ESG）概念，香港政府近年亦加入綠色金融行列，透過發售綠色債券募集資金投資綠色產業。除了普羅大眾最關注的投資回報外，到底政府如何運用資金？投資的綠色項目有甚麼效益？



根據《綠色債券報告2023》，政府至今共發行了近200億美元綠債，相等約1689億港元，包括1489億港元機構債券及去年發售的200億港元零售債券。而今年新一批零售綠色債券發行額最少為150億，最多為200億元。

截至今年7月31日，共有72個綠色項目獲批，已分配約764億元綠債資金。當中，近六成綠債資金分配於綠色建築上，達447億元，其次是水及廢水管理，以及廢物管理及資源回收，共佔三成七。剩餘的是能源效益和節約能源、適應氣候變化，以及污染預防及管控相關項目。

綠色建築大多是新建一些符合綠建環評認證的公營設施，包括8個醫院重建及擴建計劃、11座新建政府大樓、6所學校校舍等。據報告列明，各項綠色建築主要的預期效益是減少5%至40%不等的二氧化碳及能源排放量。

按單個項目比較，設計、興建及營運啟德體育園所獲的綠債資金最多，達123億元，佔已分配綠債資金總額約16%。體育園預計將於明年完工，預期效益包括減少主場館、室內體育館、公眾運動場的能源消耗量。

第二大綠色項目則是現正在石鼓洲外海人工島興建的「超級焚化爐」I·PARK1，為本港首個採用焚化技術的綜合廢物管理設施，預料於2025年落成。