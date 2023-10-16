公務員空缺率逾10%　聘任人數續跌　新設首長級編外位負責甚麼？

公務員離職潮持續，最新數字顯示政府公務員空缺率再創回歸以來新高，達10%，上年度辭職公務員達3,863人，為2019至2020年度的兩倍。立法會新一份《數據透視》顯示，近年政府首長級職位數目持續增加，有意見指這或與政府維持整體編制零增長的目標並不完全一致，但政府則指要更多具領導才能的人員推展新措施，以下一一看清最新公務員數字。



截至2023年第2季，公務員職位空缺率達10.2%，較2019年第2季增加4.7個百分點，為回歸以來最高。按人數比較，全體公務員數目跌至17.27萬人，按年跌1.4%。

根據公務員事務局資料，2021至2022年度及2022至2023年度的辭職人數急增，均超過3,700人，分別較2019至2020年度或之前多一倍。

辭職人數上升，新聘任的公務員人數下跌。數據顯示上年度政府共聘任約1萬名公務員，按年跌14%。其中，首長級或同等薪級有3人，警務人員及紀律人員約有1,000人，其餘大多屬總薪級職位。

立法會新一份《數據透視》顯示，近年獲批的首長級職位數目持續增加。現時政府有1,560個首長級職位，包括81個編外職位。2019至2020年度起，截至2022至2023年度，政府分別開設42個常額首長級職位及40個編外首長級職位。

首長級編外職位是有時限性，若政府在財委會批准的期限屈滿後認為要保留該職位，須另外由立法會審批。根據立法會財委會文件，在第七屆政府開設的首長級編外職位中，最長時間的職位將維持到2028至2029年度，支援項目包括負責精準扶貧政策、推展就完善選舉安排、成立北部都會區鐵路辦事處等。