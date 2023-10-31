復常！疫後持牌食肆數目升跌一文看清　食肆收益數量指數升定跌？

近年不少食肆不敵疫情而結業，雖然統計處最新按季食肆收入調查顯示，2023年本港食肆收益數量指數回升，但其中未有涵蓋結業食肆數據，究竟實際情況是否好轉？疫情對飲食業的影響仍否持續？本文透過食肆牌照登記資料，嘗試推算疫情期間開業和結業食肆數目，一一看清近年香港飲食界市況。



根據食物環境衞生署，截至2023年10月23日，現有約1.7萬間持牌食肆，包括約1.3萬間普通食肆、4,429間小食食肆及5間水上食肆。收入方面，統計處2023年第2季報告指，食肆收益數量指數為117.2，相比2019年第2季134.5點，雖然未完全回復疫前水平，但亦回復約八成七。

單看登記牌照資料，本港食肆數量持續上升，現時總持牌食肆數量較2020年增約一成。不過，若對比過往食肆牌照公開資料，選取同時不再登記的食肆牌照號碼及地址，2021年下半年至今，推算平均每半年有約800間食肆結業，同期有約1,000間食肆開業。可見疫情後期開業餐廳增加，同時結業的亦不少。

逾70年歷史的珍寶海鮮舫於疫情中結業，移離香港期間沉沒於南海。（資料圖片／盧翊銘攝）

推算開業結業餐廳數字 北區及沙田多新登記食肆

按地區比較，由2021年下半年至今，北區及沙田開張食肆佔總數量百分比最多，現時登記食肆中，分別有25%及23%屬這段時間新登記。至於結業食肆則以港島佔比最高，依次是灣仔、南區和中西區，東區亦排行第五。

2021年下半年至今開業的連鎖式集團經營分店達1至24間不等，最多的包括譚仔三哥米線、譚仔雲南米線、牛奶冰室、燒肉LIKE香港等。

近兩年半結束登記的食肆有逾2,000多間，扣除期間開業的同名食肆，即例如連鎖餐廳搬舖情況，推算真正結業食肆達1,700間。其中347間屬連鎖，包括集團式經營和擁多於一間分店的小店，涉及約120個品牌。

以上開業及結業統計屬推算數字，只能顯示部分情況，源於未能包括食肆同時更換食肆牌照號碼及地址，或完全排除食肆搬舖易手等情況，以Openrice 2023年5月至9月市場洞察統計為例，每月開業和結業食肆平均已達451和467間，相信實際較上文推算數字多。