施政報告｜生育津貼及樓市減辣最受網民關注　經濟討論熱度急增

【施政報告2023】行政長官李家超周三（25日）宣讀任內第二份《施政報告》，涵蓋經濟、民生、教育、國家、基建等多項措施，各界意見不一。報告出爐一天多，生育政策及樓市減辣備受關注，網上討論熱度最高。與去年《施政報告》比較，究竟網民焦點有何轉變？兩年的正負評數量有多少？即看網上討論分析。



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截至周五（27日）下午1時，網上討論以生育津貼和減辣措施的熱度最高，包括2萬元「新生嬰兒獎勵金」、縮短額外印花稅適用年期、買家印花稅及新住宅印花稅稅率減半等。其次網民亦關注引入越南、老撾、尼泊爾等地人才、投資3000萬元可來港等吸引人才政策。排行第四的則是周三宣讀情況和軼事，例如歷時逾3小時、封面主題、衣著等。

生育津貼和減辣措施的網上討論熱度最高（資料圖片／梁鵬威攝）

4萬多則網上帖文中，以本港經濟相關討論為主，被提及最多次的關鍵字包括「印花稅」、「樓市」、「收報」和「教育」。另外亦提及民生政策、愛國教育、內地相關發展等。討論區上，熱度最高的帖文與生育津貼和基建相關，網民熱議中鐵線荃景圍站和東北荃灣站，以及2萬元津貼能否吸引生育等。

比較2022年施政報告 經濟討論熱度大增

與去年任內首份《施政報告》比較，在報告公布一天內，今年正面帖文有約22%，較去年跌15個百分點，而負面帖文亦下跌約5個百分點至34%，中立或沒表現明顯感受的帖文佔多數。

關注範疇方面，今年有關經濟的帖文熱度值大增，較去年升1.6倍，隨後是教育和房屋，分別增七成和五成，而人才的相關討論度則相若。

去年宣讀施政報告後，網民焦點落在與內地相關政策，今年相關討論減約三成，其次創科、醫療、公共財政和長者的討論亦有所減少。

本文分析宣讀報告（10月25日上午11時）後的網上反應，截至10月27日下午1時，提及「施政報告」的Facebook、Instagram及討論區帖文，合共2,787則主帖及3.9萬則回帖。其中，與去年比較的部分的統計期為報告宣讀當天上午11時至翌日上午11時。



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