區議會選舉｜黃大仙西14.7萬選民最多　中區最少　呢個區最老化

【區議會選舉2023】新一屆區議會選舉將於12月10日舉行，今屆選制變動較大，當中地方選區由上屆452個改至44個，並改用「雙議席單票制」，每名選民投1票，由得票最多的兩名候選人當選。「01研數所」翻查選民登記冊，發現各區選民人數分布不均，其中黃大仙西有14.7萬名選民，較人數最少的港島中區（約4.8萬人）多出兩倍，但同樣都可選出2名區議員。

此外，選民「年長化」明顯，60歲以上選民佔整體超過37%，而18至35歲選民則普遍只佔一至兩成，以下詳細分析各區選民人口結構。



區議會選舉2023・專頁｜候選人提名追蹤 全港選區分區票站指南及結果

根據正式選民登記冊，現時全港有4,333,106名選民，較2021年立法會選舉時減少13.98萬或3.1%。不同選區選民人數差距明顯，例如黃大仙西今屆有接近15萬名選民，深水埗西、青衣、黃大仙東亦分別有逾12萬名選民。而全港最少選民的港島中區，登記選民不足5萬人，油尖旺南和港島西區選民人數亦較少，分別都不足7萬人。

然而不論選民人數多少，各個選區一律都只會選出2名直選區議員；選民人數較少的選區如港島中區，選民手上一票可謂更有「份量」。

至於分析選民年齡結構，全港18至35歲年輕選民約有88.9萬人，較2021年立法會選舉時減少13.6萬人（減幅13.3%），現時年輕選民只佔整體選民約五分之一，而60歲以上年長選民人數就增至148萬人，佔比升至37%。

當中灣仔選民「年長化」最為明顯，區內有約3.3萬名60歲以上選民，佔比高達42.6%，而18至35歲選民只有約1.1萬人，僅佔14.2%。其餘年長選民比例較高的選區還包括太北（太古和北角）、南區西北、康灣（康山、西灣河及筲箕灣）等，一共有10個選區年選民比例超過四成。

而年輕選民比例較高的地區則包括天水圍北、將軍澳南、蝴蝶山等，當中只有天水圍北的年輕選民比例高於三成，其他選區內年輕選民比例均不足25%。