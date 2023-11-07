施政報告｜北部都會區聚焦科技及土地發展ㅤ行動綱領減少提及生態

【施政報告2023】政府近日公布《北部都會區行動綱領2023》，有環團關注今次在保育的著墨較以往少，政府回應指有關濕地研究現正進行，並以提升生境質素和生物多樣性作為保育策略，不應只著眼於保育面積。與2021年《北部都會區發展策略》比較，今次減少提及最多的字眼包括「發展」、「生態」、「濕地」等，即看兩份文件字詞比較和過往環團就北都生態的研究結果！



政府公布《北部都會區行動綱領》。（資料圖片／林靄怡攝）

北部都會區於2021年由時任行政長官林鄭月娥提出，重點發展北部新市鎮，並加強與內地合作，讓香港更好融入國家發展大局。近日公布的《行動綱領》落實多項用地計劃和創科發展方向，其中被提及最多次的字詞包括「發展」、「科技」、「土地」、「產業」、「創科」等。

北部都會區覆蓋不少鄉郊範圍，2021年3.4萬字的《發展策略》提及要營造「城市與鄉郊結合、發展與保育並存」都會，被提及最多次的字詞是「發展」、「香港」、「生態」、「深圳」和「濕地」。

比較兩份報告，今次《行動綱領》有2.7萬字，提及「工程」和「科技」的次數增加最多，分別多提49和47次，而減少提及最多的字詞是「發展」、「生態」和「濕地」，減少80至140次。

今次提出落實興建三寶樹濕地保育公園，就未提及的南生圍和蠔殼圍濕地，環境及生態局長謝展寰10月28日在記者會表示，漁護署現正進行濕地保育公園的研究，強調「絕對唔會走數」，最快明年上半年公布結果。另外在自然保育方面，當區表示會更新及落實《生物多樣性策略及行動計劃》。

政府公布《北部都會區行動綱領》，橙色為興建中項目，紅色為規劃的新發展區。（圖片來源：北部都會區政府網站）

北都生物多樣性研究ㅤ錄66種特別保育價值鳥類

根據嘉道理農場暨植物園9月份公布的報告，於擬議北部都會區9個選定農田進行一年生物多樣性系統研究，結果顯示北都地區為豐富多樣生物的棲息地，研究員記錄到154種鳥類，佔全港紀錄的約27%，當中有66種屬具特別保育價值物種。

同時，研究亦記錄到82種蝴蝶和37種蜻蜓，其中僅在週田—李屋就記錄到59種蝴蝶，佔全港24%。而兩棲物動和爬行動物則各錄得11種，當中各有1種屬具特別保育價值物種。

9個農田中，37公頃的沙嶺濕地綜合生態價值最高，得分達8分，其鳥類物種豐富度亦排第一，有39種具特別保育價值物種。其次是週田—李屋和大埔田—山雞笏，得分達7分或以上，分別錄得39種和31種具特別保育價值的物種。

報告指，北都許多農田地區具豐富的野生動物群落，促相關持分者優先考慮保護農田，並即採取保育行動，包括制定全面的農田生物多樣性保護策略和加強相關研究。