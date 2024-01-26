外圍全升恒指卻大跌　6年跌逾一半　美日台股飆五成、印股倍升

外圍股市近年牛氣沖天，但港股走勢反覆，恒指更創下連續4年跌市紀錄。翻查數據，恒指由2018年初至今已累跌超過一半，相反美股道指、日經指數等同期都上升至少50%，印度孟買指數更是倍升，而台灣加權指數亦於去年反超恒指，令兩地指數形成「黃金交叉」。到底港股是如何與牛市愈走愈遠？以下即看近年股市走勢回顧。



比較港、美、日、台、印，5地股市主要指數，可看到恒指走勢與其他指數明顯不同：恒指近年高位見於2018年初的33,154點，其後即轉為下跌；至2021年2月，恒指曾上探31,000點，可惜上升乏力，同月轉跌後走勢反覆至今。2024年1月25日收市報16,212點，對比2018年高位累計下跌16,942點。

至於其他主要指數，在2020年初疫情股災後反彈並延續升勢，當中道指近日首次升穿38,000點；日經平均指數於年初升越36,000點，重拾30多年高位；而印度孟買指數亦於去年12月突破70,000點歷史新高。

以升跌幅比較，恒指由2018年初以來已累瀉逾五成，相反道指、日經指數、台灣加權指數等同期分別都升逾50%，當中印度孟買指數更是倍升。此外由2023年初至今，恒指下跌超過30%，而其他4個指數都分別升逾一成。

而隨着港股反覆向下，台灣加權指數就於去年11月反超恒指，令兩地指數形成「黃金交叉」。不過，各地股市市值、成交量等規模不同，未必可只憑指數高低簡單比較。若以市值比較，港股以逾4萬億美元市值，位列全球前10名以內，較台灣股市為高。

然而，港股市值近期有所下跌，港交所主板及GEM上市證券市價總值上月最新跌至31萬億港元。港股市值規模近日亦被另一個「勁升」的市場追過，據《彭博》報道，截至1月22日收市，印度交易所上市股票總價值達到4.33萬億美元，首次超越香港股市（同日市值約4.29萬億美元），成為全球第4大股市。