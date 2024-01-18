甲級寫字樓空置率16.4%創新高　面積等於7幢IFC　中環租金跌得勁

本港寫字樓空置情況令人關注，世邦魏理仕研究指出，2023年底全港甲級寫字樓空置面積達1,430萬平方呎，相當於7幢中環IFC 2期的樓面面積，整體空置率增至16.4%創下歷史新高。各區之中，港島中環及東區尤為重災，租金按年大跌逾6%，以下即看各區空置情況以及預測租金跌幅。



分析各區甲級寫字樓租用情況，大中環、港島東、尖沙咀去年淨吸納量均錄得負數，即新增租用面積多於減退租面積。而全港5個主要分區中，只有九龍東、灣仔及銅鑼灣兩個分區錄得正位數，淨吸納量分別為28.3萬平方呎及10.2萬平方呎。

2023年底全港甲級寫字樓空置面積達1,430萬平方呎，相當於7幢中環IFC 2期的樓面面積，整體空置率增至16.4%創下歷史新高。（資料圖片）

全港而言，世邦魏理仕指出，受惠於九龍區部份非甲級寫字樓用戶的強制搬遷及升級需求，整體甲廈淨吸納量連續第2年保持正位數，達21.6萬平方呎。

截至2023年底，全港甲級寫字樓空置率升至16.4%的歷史新高，當中九龍東空置率達21.4%最高，其次是空置率達15.5%的港島東，而尖沙咀、灣仔及銅鑼灣、大中環區域的空置率分別也超過10%。

空置過剩導致租金下跌，世邦魏理仕分析，2023年本港甲級寫字樓租金全年下跌6%，港島東及大中環區域領跌，租金分別下跌7.7%及6.1%，其餘區域租金跌幅介乎0.3%至3.9%不等。

世邦魏理仕預計2024年本港甲級寫字樓租金將再下降5%至10%。（資料圖片）

世邦魏理仕預料，2024年香港金融市場將會復甦，並支持寫字樓需求溫和增長，然而大多企業將仍謹慎控制成本，預計2024年本港甲級寫字樓租金將再下降5%至10%。